Актер и блогер Станислав Садальский посвятил пост в "Живом журнале" своей бывшей коллеге - Юлии Космачевой, таинственно погибшей 19 лет назад

Девушку обнаружили мертвой 17 декабря 2000, ей было всего 24 года. Спустя девятнадцать лет в этот день Садальский поделился деталями трагедии, передает Politeka.net.

Блогер рассказал, что в тот роковой день ничто не предвещало беды. Юля вечером отправилась в гости к другу в соседнюю квартиру, а в три часа ночи ее маме позвонили и сообщили, что она мертва. Что случилось с дочкой, женщина до сих пор не знает.

Садальский в своей публикации в "ЖЖ" процитировал мать актрисы:

"У меня такое ощущение, что она спешила жить. К 24 годам столько успела! Даже успела выйти замуж и развестись. И все время говорила: "Как мне повезло в жизни! Я занимаюсь любимым делом".

Мать девушки рассказала, что в тот день Юля была весела, танцевала, даже пожарила картошку, когда затем решила пойти к товарищу.

"Когда мне позвонили в три часа ночи и сказали: "Юля умерла", я не поверила… Увидела ее уже лежащей на диване мертвой. Помню, вызвала скорую. Врачи сказали, что она умерла очень быстро, за какие-то считанные секунды. Юлин друг сказал, что они играли в кости, и все было хорошо. Потом он ушел в магазин, а когда вернулся, Юля уже была мертвой. Что случилось, я до сих пор не знаю..."

Отметим, Садальский и Космачева встретились на съемках фильма "Белые росы" в 1983 году. Маленькая Юля играла Галюню - дочку персонажа Садальского, Мишки Киселя. Блогер тепло отозвался об актрисе и назвал ее самым популярным киноребенком в 80-х, добавив, что с ней было легко работать - легче, чем с другими детьми.

Садальский отметил, что Юля в детстве была не капризной и интересовалась озвучкой, что является одним из самых сложных процессов в создании фильмов.

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