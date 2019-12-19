Украинский телеведущий Александр Педан вызвал настоящий ажиотаж в сети, показав архивный снимок тех времен, когда он работал в программе "Подъем"

Как передает Politeka.net, фото Педан выложил в своем микроблоге в Инстаграм. В кадре он предстал с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут. Первый улегся на стол, а вторая обхватила руками лицо, сам Педан наклонил голову, чтобы попасть в кадр. Все трое при этом улыбаются.

"Подъем ⏰⏰⏰ Друзья в этом году программе 20 лет 😱 Когда сейчас ко мне подходят девушки с колясками и говорят, что они выросли на моих программах - чувствую себя седым 😂 @mashaefrosinina и @gorbunovyuriy я вырос на ваших программах, вы были первыми 🤟🏻 🤟🏻🤟🏻 Наша бешеная троица пришла в 2008 году, а 27 мая 2011 провели крайней эфир 😁 Пост называется «Вспомнил как были молодыми» 😂😂😂 @siriy_ua @freimutolia", - подписал снимок ведущий.

Комментирующие разделили с Педаном ностальгию, вспомнив, как собирались на учебу или работу под шутки ведущих. Некоторые даже просят их вернуться и считают, что тот состав "Подъема" был наилучшим за все года.

"Это была лучшая утренняя передача 👍😊"

"Я просто обожнювала підйом з вами"

"Оо да) я в школу собиралась под ваши программы) они были своеобразным мотиватором таки проснуться и встать)"

"Вы найкраща трійця за всю історію Підйому, після вас ранкові шоу "не то пальто", трьохгодинна начитка з суфлерів для пенсіонерів"

"Ото время было... Фреймут более менее адекватная была!"

"Це було найкраще ранкове шоу країни❤️ З тих пір не дивлюсь ніякі) не торкає("

"Ви були крутезні....повертайтеся"

Ранее мы сообщали, в соцсети Фреймут показала детское фото, на котором ей 12. В девочке с короткой стрижкой и пухлыми щечками трудно узнать Олю. Ведущая предстала в вышиванке и с бусами.

Некоторые пользователи сети подумали вначале, что в кадре 13-летняя Злата - старшая дочь Фреймут.

"Очень красивая, почти не изменились 😊, красивые глаза", "Непревзойденная в любом возрасте", "Дочь очень похожа на вас)))", "Хорошая девочка 🤔🤔😁 но все же годами изменения произошли в лучшую сторону !!", "Старшая дочь копия вы", - пишут комментирующие.

Напомним, Фреймут показала, как выглядела в 12 лет: "Глаза уже ищут..."

А еще Politeka сообщала, что Яма, Педан и другие звездные красавчики разделись ради горячих кадров: "Море удовольствия"

Также Politeka сообщала, что Фреймут взорвала сеть фото с молодой красавицей-сестрой.