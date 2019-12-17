Украинский телеведущий и блогер, Анатолий Анатолич, опубликовал совместное фото с хореографом Владом Ямой и другими звездами

На снимке украинские знаменитости, такие как, уже названные Анатолий Анатолич и Влад Яма, юморист Антон Лирник, артист Сергей Педан и другие хвастаются своими полуобнаженными телами, пишет Рoliteka.net.

Все мужчины, кроме одной девушки, надели серые комбинизоны,под которыми ничего не было. В результате можно было рассмотреть красивые торсы мужчин.

"Стриптизеры, которых вы заслужили... и Сашенька", - написал автор поста.

Стоит отметить, что фото было сделано в рамках театрального шоу для взрослых "LADIES' NIGHT".

История рассказывает о британских металлургах, которые лишились работы и решили собрать компанию стриптезеров, чтобы заработать "на хлеб".

Пост Анатолия Анатолича собрал более 3500 лайков и много комментариев за пять часов.

"А Лирник не в Москву перебрался разве?", "Лирника не видно на Лиге смеха, а вы все замечательные", "Лучшие Украинские мужчины 👍👍👍", "Хороший спектакль", "Танцы со звездами уже не те 😂😂😂", "Шикарный спектакль,море удовольствия,кто не видел очень советую😀😀😀😀", "Ждём в Одессе ооочень!!!!", "Когда в Ровно?", "Страшнее Влада Ямы я не видела 😢", "Оригинально кубики замаскировали 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, шоумен Влад Яма опубликовал занятный снимок.

В кадре знаменитость предстал в компании боксера Александра Усика и футболиста Дениса Бойко.



"В детстве мечтал стать боксером или футболистстом. Считаю что сделал правильный выбор😉 Я - 180см, но... все познается в сравнении😊 Большой респект. И спасибо за такую встречу", - подписал свой пост хореограф.

Пользователи сети также отметили внушительную разницу в росте между знаменитостями и от души повеселились в комментариях.

Ранее мы писали, что Влад Яма попал в руки "правоохранителей" и поделился фото в своем Инстаграм.

Как оказалось, таким образом, артист прорекламировал украинский фильм "Нереальный Копец".

"Со мной все в порядке... Почти...🆘 А «Нереальний Копець» скоро в кинотеатрах😊", - написал шоумен в посте.

Напомним, Влад Яма в новом смелом образе внезапно обратился к украинцам

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