Звезда студии «Квартал 95» Степан Казанин признался, что это не его настоящее имя

19 декабря актер отмечает день рождения. Ему исполнилось 45 лет. Накануне артист рассказал о самых запоминающихся «первых разах» в своей жизни.

Среди прочего Казанин рассказал о том, что впервые поцеловался в 9 лет, забыл слова на сцене – в 10 классе, сел на диету – в прошлом году, переоделся в женщину- в школьном КВН, а переехал в собственную квартиру – 10 лет назад.

При этом во время рассказа артиста всплыл неожиданный для многих факт: его имя оказалось ненастоящим. Как выяснилось, Казанина зовут вовсе не Степан, а Сергей. Актер пояснил, что его долгое время никто не запоминал под настоящим именем, поэтому он решил назвать себя другим.

«Впервые назвал себя Степаном на первом курсе института. Не знаю почему, но меня никто не запоминал по реальному имени – Сергей. Однажды я решил прикольнуться и представился в шутку Степаном. И так за мной это имя и закрепилось. Сначала в институте, потом в КВН, а в итоге и все вокруг меня начали звать Степаном», - рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский обязательно вернется в шоу-бизнес после своего ухода из политики.

Такое мнение высказал бывший коллега президента по студии «Квартал 95» Степан Казанин.

Артист отметил, что «Квартал» не планирует отказываться от шуток над президентом, а также готов выступать перед Зеленским. Кроме того, Казанин рассказал, что бывшие коллеги внимательно следят за политической карьерой президента.

«Главное – чтобы он за нами не следил (смеется). Или Баканову не сказал: «А ну-ка, пробей этих чертей». Редко, но созваниваемся, списываемся», — поделился артист.

По его словам, в последний раз они с Зеленским виделись в Мариуполе на Дне города.

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