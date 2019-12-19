Известная украинская певица Алина Гросу показала новый лук

Артистка похвасталась новым образом в костюме. Алина в этот раз показалась в пиджаке и штанах. Также виднеется белая рубашка. Об этом пишет Politeka.

Гросу рассказала, что сегодня будет во Дворце Украина. Также она добавила, что в новогоднюю ночь покажут ее по одному из телеканалов.

"Будем создавать вам праздничное настроение!:) вы не против?))", - заключила певица.а

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Какая ты красивая. Крутая. Супер костюм. Удачи тебе, Алиночка", "Какая женщина, мне бы такую".

Ранее мы сообщали, что Гросу в коже показала человека, который «вывел ее в люди».

«Посвежевшая» Алина Гросу и сама выглядит прекрасно и, что неожиданно, скромно и стильно, и свою маму-красавицу показала публике

«Сегодня день рождения у моего самого близкого, родного, самого доброго и самого целеустремленного в мире человека❤❤❤ моя любимая, милая мамочка!!!», – пишет артистка под снимком и добавляет, что ее самый родной человек когда-то обязательно будет гордиться ею:

«Спасибо Богу, что именно ты моя мама, я хочу, чтоб ты была всегда-всегда счастлива по-настоящему, я хочу, чтоб ты всегда чувствовала, что ты мне, нашей семье, да всему окружению безумно нужна... мы с братьями когда-нибудь станем настоящей гордостью для тебя и папы!)», - написала Гросу в Инстаграме.

Сообщалось, что Гросу ошарашила внешним видом в новом дерзком имидже.

24-летняя певица Алина Гросу решила похвастаться своими сапожками, а чтобы их лучше было видно на фото, залезла повыша и задрала ноги

"#красноенастроение Вместе с @music.yandex ❤️ сколько новинок и крутых новых штук нас ожидает...😍😍😍❤️ А вы через какое Приложение слушаете/скачиваете музыку?))", - спросила у своих фанатов Гросу.

Напомним, Гросу приехала в Киев и озадачила заявлением

Также Politeka писала, что Шаловливая Гросу раскрыла, почему так редко улыбается

Также Politeka сообщала, что Гросу сообщила о пополнении в семье и впервые показала малыша



