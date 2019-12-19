Известные украинские певицы Настя Каменских и Наталья Могилевская похвастались своими прозрачными нарядами

Каменских в этот раз выбрала черное прозрачное платье. Могилевская в свою очередь была в красном, а руки оказались очень пышными в данной одежде. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм Натальи.

"Мероприятия - отличный повод встретиться с коллегам", - написала Могилевская.

Фанаты начали активно обсуждать совместное фото:

"Красавицы", "Вкусные шоколадки", "Могилевская красавица, а Настя ужас", "Цвет волос супер!", "Наталья, вы бомба", "Наряд у Могилевской супер , а Настя перебор....".

Ранее мы сообщали, что Могилевская забыла о белье и посветила прелестями в латексе.

На фото Могилевская в синем платье. Наталья уверенно смотрит в сторону камеры и подняла руки. Можно отметить, что артистка забыла о белье и показала свою грудь во внушительном декольте.

"В канун Нового года все загадывают желания и верят в чудеса, а ведь это очень серьезная штука. Их нужно загадывать не в новогоднюю ночь, а в дни солнцестояния и равноденствия, например, 22 сентября или 22 декабря. А в принципе, ночей и дней для загадывания желаний довольно много.", - написала Наталья.

Сообщалось, что Могилевская завела пышными формами в платье без белья.

Звезда предстала в черном платье с глубоким декольте и, вероятно, без белья. Образ дополнила цепочка с кулоном, а завершили - золотистые туфли на высоких каблуках. Наряд идеально подчеркнул формы звезды. На снимках Наталья выглядела счастливой.

В своем посте Могилевская рассказала о благотворительном аукционе, благодаря которому удалось собрать 6,6 миллионов гривен. Цель проекта - привлечь внимание к проблеме качества жизни стариков в нашей стране.

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