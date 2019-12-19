Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая участница группы ВИА Гра, показала идеальные формы

Певица в этот раз забралась на стол и прилегла на него. На Мейхер оказалось в этот раз платье с большим декольте. Образ дополнила Надежда шикарным колье. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Моя любовь", "Боже какое колье! И вы Надюша наш изумруд!", "Шикарно, Вы невероятная красавица", "Надя, вы невероятная", "Баронесса", "Красавица", "Невозможно красивая, Надежда", "Какое колье", "Боже, какая красота", "Надюш, тут на фото так похожа на Джулию Робертс".

Ранее мы сообщали, что Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая участница группы ВИА Гра, показала новое фото в смелой юбке.

Артистка выбрала довольно интересную одежду. Можно предположить, что юбка с внушительным разрезом - это ковер. А вот грудь она прикрыла одеждой из наволочки, как можно предположить. Дополнила образ Надежда большими серьгами и каблуками.

Образ вышел интересным и пикантным. Но фанаты не смогли его оценить. Фото было опубликовано в сторис, где функция комментариев и лайков отсутствует.

Сообщалось, что известная украинская певица, бывшая участница популярного музыкального коллектива ВИА Гра Надежда Мейхер-Грановская порадовала публику откровенным фото.

Артистка показала фото в стильном облегающем платье и рассказала, что никогда не поздно любить. Пышногрудая брюнетка, кажется, с возрастом стает еще более привлекательной – в своем микроблоге она постит массу откровенных кадров – тут тебе и горячие танцы, и демонстрация женственной фигуры, и фото со съемок в тв-проектах и кино.

В это раз певица подчеркнула свою большую грудь горизонтальным декольте с вертикальной молнией.

Напомним, сочная Надя Мейхер показала свое достоинство в откровенном наряде

А еще Politeka писала, что сочная Мейхер продемонстрировала свое достоинство забыв о белье

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Мейхер не смогла удержать свою гордость в глубоком декольте



