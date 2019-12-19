На одном из фото артистка предстала еще в более или менее приличном виде, на другом, казалось бы, домашнем незамысловатом кадре, просто выпятила все свое "добро"

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина не перестает удивлять публику

Своего рода визитной карточкой артистки стали дерзкие образы, "эмоциональный надрыв" в творчестве и тому подобные определения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новых опубликованных кадрах певица так или иначе демонстрировала свою фигуру - в первом случае, она показалась, похоже, в публичном месте, что-то рекламируя. На девушке была слегка просвечивающая кофточка и джинсы, образ дополнил экстравагантный макияж.

На другом снимке, опубликованном в сети ее фан-клубом следом за публикацией самой звезды сцены, экс-участница популярного коллектива, а ныне исполнительница Molly - просто поразила внешним видом. На фото девушка в топе с глубочайшим овальным вырезом и юбке или штанах наклонилась над диванчиком и игриво улыбается. Волосы артиска распустила, а ее пышная грудь бувально вываливается из одежды.

Стоит ли говорить о реакции сети на это - поклонники отмечают, что девушка невероятно "притягательна", "горяча", а ее наружность и харизма просто необыкновенные.

Ранее знойная красотка показала эффектный снимок в сети.

Девушка поразила публику в сети V-образным бра со «шторками» и пышной грудью в нем. Мега-яркий макияж на лице артистки образ дополнил, она оперлась о стену и с томным выражением лица смотрит в камеру:

«А вы скучаете по кому-то в данный момент?😘», - подписала исполнительница откровенный снимок.

Поклонники оценили новый кадр и отметили, в основном, что экс-солистка «Серебро» очень привлекательная женщина:

«Ты лучше всех 😍нет слов просто супер 👏👏»

«вкусненькая»

«Какой же ротик 👍»

«Вау, огонь»

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.