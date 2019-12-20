Известная украинская певица Гайтана показала свой новый образ

Артистка в этот раз надела одежду с большим вырезом. Волосы Гайтана зафиксировала повязкой. Певица не стала смотреть в камеру, а сделала лицо в профиль. Видно, что знаменитость счастлива в данный момент. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку исполнительницы.

Фанаты успели поставить больше сотни лайков на фото. Комментариев под публикацией в этот раз еще не собралось.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Гайтана, оголив бедра продемонстрировала фигуру в прыжке.

Горячее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На певице надета длинная футболка, которая слегка прикрывает аппетитные ягодицы.

Гайтана так подписала фото: "Сходи с ума! Прыгай! Радуйся! Танцуй! Оставайся собой! Жизнь в твоих руках".

Фанаты начали активно комментировать публикацию:

"Шаленіють очі від цієї молодиці😍🔥", " 😍👏😮👏👏😮🙌😂😢😢🔥😍😍👏😍😍Потрясно!!!!!!!!!!!", " Справжня , щира , крута !!!😘".

Кстати, несмотря на экзотическую внешность Гайтана родилась в Киеве. Хотя и прожила до пяти лет в Республике Конго.

Сообщалось, что Гайтана ошеломила глубиной декольте и засветила лишнее на камеру

В последнее время Гайтана стала все чаще публиковать откровенные снимки в сети, в частности из спортзала, прогулок, а также студийные кадры.

Так на новом опубликованном видео артиста предстала в стильном наряде – платье-пиджаке, образ также дополнил изысканный головной убор и туфли на шпильке.

Помимо прочего, игривой манеры поведения на камеру и «томных» легких танцев, артистка «сверкнула» и своими прелестями. В частности, частично видна ее грудь, а также стройные ножки в коротком платье.

Напомним, сочная Гайтана засветила лишнее в глубоком разрезе

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