Звезда «Евровидения»-2014 каждой новой своей работой в сети демонстрирует все более откровенные образы

Кончита Вурст поразила публику пикантными кадрами

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены. Так на новых опубликованных кадрах австрийский певец Том Нойвирт предстал пред публикой во "взрослом" образе.

Артист обтянул себя латексом и измазался весь в масле. Видео-работу «Trash All The Glam» артист представил публике накануне.

Видео ряд весьма откровенен, надо сказать, даже не всякий психоаналитик возьмется за "образность" показанного в клипе, но тем не менее, королева эпатажа Вурст, похоже, на своем творческом пути не видит преград и останавливаться не собирается.

Поклонники из разных стран мира пишут о красоте, привлекательности и огромной харизме артиста, новый клип многим понравился, нашлись и такие, чьи эстетические и музыкальные вкусы новая работа звезды-трансгендера не удовлетворила.

Ранее сообщалось о том, что австрийский артист сменил женственные платья на мужскую спортивную форму.

На новом опубликованном видео – клипе на свежую песню, звезда-трансгендер показал себя во всей красе. Именно показал, хочется сказать, потому как артист предстал в исключительно мужском образе – длинные темные волосы, пышные ресницы, кружева и декольте, будто бы и не были частью сценического образа певца. Теперь же он практически блондин-скандинав – подкачанный, спортивный и с виду, обыкновенный себе мужчина.

Правда кое-что от женщин в новой видео-работе артист себе все-таки оставил: частично, в клипе он ходит на носочках, виляя бедрами, как женщина.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, пишут, что у артиста роскошное тело и он очень талантлив именно, как актер.