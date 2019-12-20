Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" показала нежное фото с бывшим супругом Эдгаром Каминским

Слава с Эдгаром на фото с праздника дочери целуются. При этом пара держиит подарки для дочери. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я знаю , вы хотите обсудить ! Мы родители своих детей! Да чувства , возможно есть! Но у каждого своя жизнь! Течека", - написала Слава под фото.

Фанаты сразу начали обсуждать поцелуй бывших супругов:

"Какая красивая пара", "Замечательная пара... Жаль что все вот так", "Классные, молодцы!Дети цветы жизни и полностью согласен с тем что несмотря ни на что в День Рождения детей их родители должны быть вместе!!!", "Он смотрит на Вас влюблёнными глазами))))", "Рада видеть вас вместе", "Какие же вы вместе красивые", "А к чему цырк ?", "Поцелуй без чувств на камеру с открытыми глазами! Для детей роль сыграна.. это со стороны, а как лично одной этой паре известно", "Возможно, роману не конец".

Ранее мы сообщали, что бывший муж Каминской засветился с горячей незнакомкой, пикантное фото.

На фото Эдгар обнимает девушку. Она, в свою очередь, одну руку положила на плечо, а вторую нежно взяла за лицо и прислонилась к нему своим.

"Эдгар Каминский с загадочной незнакомкой. Как считаете, кто это?", - написали под фото.

Фанаты начали активно обсуждать личность девушки:

"Новая жена, выглядят очень счастливыми", "Наталья Сенчукова", "Это сестра его", "Понимаю, что сейчас чувствует Слава", "Значит, скоро узнаем, кто она", "Слава его вытащила, можно так сказать, в люди, а он ее бросил", "Слава повыдирает все косы", "В отличии от Славы, она очень красивая", "Слава лучше", "Мейхер".

Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим

А еще Politeka писала, что похудевшая Каминская пошалила в гримерке без блузки

Также Politeka сообщала, что Каминская пустилась во все тяжкие, сбросив одежду ради интимных кадров



