Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" показала нежное фото с бывшим супругом Эдгаром Каминским
Слава с Эдгаром на фото с праздника дочери целуются. При этом пара держиит подарки для дочери. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я знаю , вы хотите обсудить ! Мы родители своих детей! Да чувства , возможно есть! Но у каждого своя жизнь! Течека", - написала Слава под фото.
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Фанаты сразу начали обсуждать поцелуй бывших супругов:
"Какая красивая пара", "Замечательная пара... Жаль что все вот так", "Классные, молодцы!Дети цветы жизни и полностью согласен с тем что несмотря ни на что в День Рождения детей их родители должны быть вместе!!!", "Он смотрит на Вас влюблёнными глазами))))", "Рада видеть вас вместе", "Какие же вы вместе красивые", "А к чему цырк ?", "Поцелуй без чувств на камеру с открытыми глазами! Для детей роль сыграна.. это со стороны, а как лично одной этой паре известно", "Возможно, роману не конец".
Ранее мы сообщали, что бывший муж Каминской засветился с горячей незнакомкой, пикантное фото.
На фото Эдгар обнимает девушку. Она, в свою очередь, одну руку положила на плечо, а вторую нежно взяла за лицо и прислонилась к нему своим.
"Эдгар Каминский с загадочной незнакомкой. Как считаете, кто это?", - написали под фото.
Фанаты начали активно обсуждать личность девушки:
"Новая жена, выглядят очень счастливыми", "Наталья Сенчукова", "Это сестра его", "Понимаю, что сейчас чувствует Слава", "Значит, скоро узнаем, кто она", "Слава его вытащила, можно так сказать, в люди, а он ее бросил", "Слава повыдирает все косы", "В отличии от Славы, она очень красивая", "Слава лучше", "Мейхер".
Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим
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Также Politeka сообщала, что Каминская пустилась во все тяжкие, сбросив одежду ради интимных кадров