50-летняя российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась новыми откровенными снимками

Как передает Politeka.net, актриса выставила фото в своем микроблоге в Instagram.

На фотографиях она позирует без белья.

На одном из снимков Бледанс сфотографирована в соблазнительном платье-халате, которое оголило грудь актрисы.

На других фото Эвелина позирует в ультракоротком платье из фатина, которое также надела без белья.

В комментариях к публикации поклонники раскритиковали новые фото Бледанс: фанатам не понравились ни образы звезды, ни ее позы в кадре.

Также некоторые обратили внимание, что на некоторых снимках актриса позирует вместе со своим маленьким сыном. По мнению подписчиков, появляться в настолько откровенных нарядах перед мальчиком нельзя.

«Как то фффу прям...», «Для такой позы поздно», «Немного пошловато в этой позе и в этом мешке», - пишут в комментариях.

Также пользователи сети спрашивают, не пьяная ли она.

И даже приводят цитату из комедии Оскара Уайльда»Идеальній муж»: «Вчера на ней румян было очень много, а платья очень мало. В женщине это всегда признак отчаяния».

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс отправилась вместе с 7-летним сыном Семеном на отдых в Эмираты, однако там случилось неожиданное ЧП. Ее разбудил звонок с ресепшина и сообщили, что с мальчиком все в порядке. Она не сразу поняла, в чем дело. Но когда увидела пустующую кровать сына, то сразу кинулась за ним. Оказалось, мальчик вышел из номера и блуждал по гостинице.

Как сообщалось ранее, российская телеведущая своим костюмом вызвала на кинопремьере вокруг себя ажиотаж: ее грудь затмила все вокруг.

Эвелина Бледанс произвела фурор на кинопремьере, мадам появилась на публике в облегающей одежде которую буквально прорывали соски.

На красной дорожке она блистала в белом и облегающем наряде с плиссированной юбкой.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.