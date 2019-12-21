Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон рассказали о том, как относятся к готовке еды

Герцоги Кембриджские побывали на одном из кулинарных шоу, где рассказали, что что любят готовить. В частности, принц Уильям обожает это занятие, однако из-за насыщенного графика ему не всегда удается.

Кейт Миддлтон призналась, что ее супруг готовит прекрасные завтраки, а иногда может готовить три раза в день, пишет СтарХит .

Супруга принца тоже иногда стоит у плиты, делая с детьми пиццу, или же печет торты на дни рождения малышей. Как рассказала герцогиня, печь торты - это традиция, и она полночи проводит на кухне с тестом и украшениями.

Также, оказалось, что дети Кейт и Уильяма любят овощи, которые выращивают на участке перед домом. В частности, самый младший - любит свеклу, а его сестра - оливки и вареный картофель.

Миддлтон любит блюда с острым карри, которые готовит сама. Примечательно, что перченные блюда любит и принц.

Кролева Елизавета II отдает предпочтение блюдам из шоколада, и ненавидит чеснок.

Муж монархини, принц Филипп, обожает трюфели. В прошлом году он стал первым человеком в Великобритании, кому удалось собрать урожай черного трюфеля.

Жена принца Гарри, Меган Маркл, любит жареную крицу, приготовленную по рецепту повара Ины Гартен. Это совершенно не изысканно и по карману простым смертным.

Отметим, все члены королевской семьи любят чай разных сортов. А сын королевы, принц Чарльз, обожает пиво. Крепкие напитки члены королевской семьи пьют редко.

Напомним, герцоги Кембриджские вместе с тремя своими детьми сделали удивительное фото для поздравительной рождественской открытки в этом году.

Так, один из военнослужащих ВВС, которому покровительствует Кейт Миддлтон, обнародовал открытку раньше времени. Фото просочилось в соцсети.

В кадре: принц Уильям с годовалым Луи сидит на старом мотоцикле с коляской, Кейт стоит по правую руку от принца, а его старший 6-летний сын Джордж - по левую, 4-летняя Шарлотта устроилась в коляске.

Ранее мы писали, что среди британцев провели опрос, в результате Меган Маркл, признали самой несправедливо раскритикованной. Она занялда первое место с голосами 50% опрошенных.

Напомним, Меган Маркл хочет "выбить" из звезд миллионы долларов: "амбициозная цель"

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