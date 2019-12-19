"В их глазах нет гнева..."

Герцоги Кембриджские вместе с тремя своими детьми сделали удивительное фото для поздравительной рождественской открытки в этом году

Так, один из военнослужащих ВВС, которым покровительствует Кейт Миддлтон, обнародовал открытку раньше времени. Фото просочилось в соцсети, передает Politeka.net со ссылкой на публикации в Твиттере.

"В этом году на рождественской открытке семейного дома в Кембридже изображены герцог и герцогиня Кембриджские с тремя детьми, принцем Луи, принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем на мотоцикле и коляске ❄️🎄", - говорится в твите.

В кадре мы видим улыбающееся семейство: принц Уильям с годовалым Луи сидит на старом мотоцикле с коляской, Кейт стоит по правую руку от принца, а его старший 6-летний сын Джордж - по левую, 4-летняя Шарлотта устроилась в коляске.

Трогательное фото собрало множество комментариев. Люди восхищаются четой и их прекрасными детьми. Некоторые сравнивают пару с герцогами Сассекскими, а некоторые - удивляются - в кадре, кажется, царит семейная идиллия, что несколько странно на фоне последних тревожных событий, касающихся возможного разлада в отношениях Кейт и Уильяма.

"Они выглядят очень счастливыми, в их глазах нет гнева, как у Гарри и Меган" - "Гарри и Меган всегда выглядят счастливыми! И зачем сравнивать? Есть ли польза для сравнения?"

"Какая креативная новогодняя открытка"

"Принцесса Диана была бы очень горда!"

"Сказочное фото !!! Люблю тот факт, что они показывают свои «настоящие» личности! С Рождеством!!"

"Я ЛЮБЛЮ ИХ! Семья выглядит такой счастливой и веселой! Потрясающие!"

Мы сообщали, недавнее видео рождественского кулинарного шоу канала "Би-Би-Си", участниками которого стали герцоги Кембриджские, взорвало сеть. Когда принц Уильям протянулся к Кейт и едва дотронулся до ее плеча, та оттолкнула его руку. При этом пара продолжила беседу с ведущей, как ни в чем ни бывало. Такой "холодный" жест Кейт многие оценили как явную угрозу браку.

Тем не менее позднее в зарубежных СМИ со ссылкой на источник, приближенный к королевской семье, появилась информация, объясняющая странное поведение Кейт. Оказалось, герцогиня всего лишь действовала согласно традициям. Так как им с мужем предстоит стать королем и королевой, они должны придерживаться строгой дистанции и избавиться от излишнего проявления симпатии друг к другу на людях.

Напомним, что стало известно, сколько заработала Меган Маркл до замужества с принцем Гарри.

Как сообщала Politeka, язык тела Кейт Миддлтон выдал страшную тайну: "ненавидят друг друга"

Также Politeka писала о том, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда