Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников личным снимком, который опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм
Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а также результатами своего похудения, пишет Рoliteka.net.
Любимый звезды "МастерШеф" разбился в ДТП: "он хотел, чтобы...", детали трагедии
Экс-Nikita сверкнула своими достоинством раздвинув ноги: "Так Волочкова не умеет"
Брежнева превратилась в рыжую бестию в откровенном наряде, звезду не узнали: "Новая Йовович"
Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом: как изменилась актриса, фото
Каменских является любительницей показать откровенные фото, на которых она с радостью демонстрирует стройную фигуру. Отдых на теплом побережье в открытом купальном костюме, провокационные позы, откровенные, а местами даже вызывающие кадры – все это есть в архиве Каменских.
Так, на одном из пикантных фото звезда также подогрела интерес к своей персоне излюбленным образом - не секрет, что Настя худеет, поэтому сегодня снова продемонстрировала кадры из спортзала.
В разделе Стори Настя показала привычные фото из раздевалки спортзала, где демонстрировала похудевшую фигуру в тонком спортивном костюме черного цвета с разного вида вставками. После артистка показала несколько коротких роликов из самого зала, где усердно качает "попу, как у Ким".
Также ранее в разделе Сториз в Инстаграм артистка показала, как тренируется, позируя перед камерами без макияжа, а также продемонстрировала любимое упражнение для «Попы как у Ким». Также до этого, ранее в 6 утра уже были в Ботаническом саду в Киеве, где провели, по словам артистки, весьма интересную тренировку.
«Навіть не уявляєте який це кайф, коли ще всі сплять, зустріти світанок в компанії @khomytskyi_official. І не просто, а з користю💪🏼☀️всім передаємо сонячний настрій і заряд бадьорості 😘❤️», – написала под новым постом Каменских.
Примечательно, что супруг звезды также прокомментировал пост и даже написал, что завидует их прогулке.
Напомним, ранее фанаты резко раскритиковали фигуру Каменских.
Как сообщала Politeka, Потап взволновал поклонников неожиданным заявлением.
Также Politeka рассказывала, что Каменских шокировала необычным преобразованием.