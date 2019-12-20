Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников личным снимком, который опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а также результатами своего похудения, пишет Рoliteka.net.

Каменских является любительницей показать откровенные фото, на которых она с радостью демонстрирует стройную фигуру. Отдых на теплом побережье в открытом купальном костюме, провокационные позы, откровенные, а местами даже вызывающие кадры – все это есть в архиве Каменских.

Так, на одном из пикантных фото звезда также подогрела интерес к своей персоне излюбленным образом - не секрет, что Настя худеет, поэтому сегодня снова продемонстрировала кадры из спортзала.

В разделе Стори Настя показала привычные фото из раздевалки спортзала, где демонстрировала похудевшую фигуру в тонком спортивном костюме черного цвета с разного вида вставками. После артистка показала несколько коротких роликов из самого зала, где усердно качает "попу, как у Ким".

Также ранее в разделе Сториз в Инстаграм артистка показала, как тренируется, позируя перед камерами без макияжа, а также продемонстрировала любимое упражнение для «Попы как у Ким». Также до этого, ранее в 6 утра уже были в Ботаническом саду в Киеве, где провели, по словам артистки, весьма интересную тренировку.

«Навіть не уявляєте який це кайф, коли ще всі сплять, зустріти світанок в компанії @khomytskyi_official. І не просто, а з користю💪🏼☀️всім передаємо сонячний настрій і заряд бадьорості 😘❤️», – написала под новым постом Каменских.

Примечательно, что супруг звезды также прокомментировал пост и даже написал, что завидует их прогулке.

Напомним, ранее фанаты резко раскритиковали фигуру Каменских.

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