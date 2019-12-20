Звезда фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, Клодин Оже, скончалась на 78 году жизни

Известно, что будущая актриса завоевала титул "Мисс Франция" в 1958 году, пишет Рoliteka.net. Ее красотой восхищались миллионы. Спустя некоторое время девушка представляла свою страну на конкурсе "Мисс мира", где в итоге заняла второе место.

Далее девушку пригласили на роль в фильме о Джеймсе Бонде "Шаровая Молния", где она исполнила роль французской девушки агента.

Таким образом, сыграв в фильме с Шоном Коннери, она стала первой француженкой, которую пригласили на роль девушки Бонда.

Клодин Оже позже появилась в итальянском детективном сериале "Спрут". Всего звезда снялась в 79 фильмах и сериалах ("Кристина", "Железная маска" и другие), а в 1995 году объявила о завершении карьеры.

Данные о дне смерти актрисы разнятся. Одни СМИ пишут, что звезда скончалась 18 декабря, другие - днем позже.

Также, по информации зарубежных изданий, женщина умерла после продолжительной болезни.

Напомним, весной этого года умерла британская актриса Таня Мале, сыгравшая роль девушки Бонда в одной из многочисленных частей бондианы.

Актрисе было 77 лет. В 1964 году она сыграла роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер». Ее партнером по съемкам был Шон Коннери.

А летом на 82-м году жизни скончался британский актер Брайан Маршалл, который прославился благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде.

«Так грустно, что мой дорогой старый приятель Брайан Маршалл покинул нас. Замечательный актер — он был настолько хорош, что вы никогда не замечали, насколько он хорош. Он был ценным другом. Его работы — образцы классического британского и австралийского телевидения. Вперед, Дорогой Брайан!», — написала агент артиста Эста Чархам.

Ранее мы писали, что съемки новой серии «бондианы» были отложены на неопределенный срок, поскольку главный актер получил серьезную травму.

Известно, что исполнитель роли Джеймса Бонда, Дэниел Крэйг, упал и получил травму ноги. Чтобы сделать рентгеновские снимки, его отвезли в США. Это привело к приостановке съемочного процесса.

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