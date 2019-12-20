Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной ети Инстаграм показала на новый видео и фото свой отдых после съемок в известном шоу, пишет Politeka.

Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.

Как известно, звезда несколько недель отдыхала в Китае, откуда выкладывала яркие фото своих приключений. Сейчас звезда уже вернулась домой и активно демонстрирует отдых уже в Киеве. В этот раз артистка действительно очаровала необычным видом.

«Вечная проблема..где праздновать НГ??

1. Горы

2. Клуб (ресторан)

3. Море

4. Дома спать😫

Вы что выбираете?? 1，2，3，4😊», – пишет Леся под постом.

Поклонники не остались равнодушны к вопросу Никитюк и написали множество слов в адрес звезды:

«А все эти варианты должны быть только с ТАКИМ выражением лица ? Это важно !», «Море 🤪😍», «В ресторане в горах 😊», «5 с любимым в Париже 😊», «Меня выбирает 4», «Море или Горы», «Дома с мужем и дочкой», «Я от полечу на море❤️», «Красуня 😍», «Выбираю горы,но буду спать дома😁», «5. На работе 😄».

Также Леся показала не только необычный кадр в образе со смелым декольте, но и действительно уникальные и яркие кадры, снятые во время съемок шоу "Ле-маршрутка". Во время шоу Никитюк показала уникальные места Украины, которые стоит узнать и где стоит побывать каждому жителю страны.

«Если меня когда-то спросят: "Что ты сделала для своей страны?", я отвечу: "Я ее показала! И я даже не знаю, оценит ли кто-то старания мои и всей нашей команды. Я знаю, что свое не любят. Почему-то так сложилось! Все всегда хотят зарубежное. Наверное, это желание осталось еще с СССР. "Мама, привези жвачку заграничную, с переснимачкой, чтоб на руку, свитер турецкий... и бананов!". Я бананы попробовала лет в 10! А теперь они под Киевом растут. Так возможно пора полюбить свое?» – написала Никитюк под постом.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

Также Politeka писала, что Никитюк поразила ярким видео с молоденьким жеребцом