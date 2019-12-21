Артистка была замечена с незнакомцем на улице

Украинская актриса, победительница шоу "Танці з зірками", Ксения Мишина, опубликовала фото с мужчиной

Звезду сфотографировали со стороны в то время, как она находилась на лавочке и общалась с незнакомцем в капюшоне, пишет Рoliteka.net.

Ксения надела черные куртку, джинсы и сапоги. Длинные волосы девушка убрала в хвост. По всей видимости, между артисткой и мужчиной идет активная дискуссия.

В посте актриса рассуждает о партнерстве на работе.

"На камеру тяжело обмануть, и зрителя соответсвенно тоже. Поэтому партнерство на площадке, на сцене, в творчестве - это первое, чему учат в актерской профессии...", - написала Мишина.

В конце девушка добавила, что артисты крутят романы, потому что, "правильное партнерство - элемент любви!".

За час публикация Ксени собрала более 5000 отметок "Нравится" и массу комментариев.

"Красивое слово Элемент 🔥♥️", "Красивые слова, написаные", "Опа, вы влюблены в Кота? 🤔 🙄 😍", "Как круто все сказано🔥🔥", "Ого))) А по вашему мнению, с кем мог быть бы роман из ваших партнеров?", "Это намек", "Это здорово😉", "Очень красивая девушка 👍", "Это Женя Кот", "Мне знаком этот элемент - по моим любимым сериалам ❤️", "Классные сапоги!! У нас такие же🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Женя Кот - это бывший партнер Ксении на указанном шоу.

Напомним, артистка покрасовалась в черном брючном костюме и в лодочках на шпильке. Примечательно, что актриса надела пиджак «оверсайз», вероятно, на голое тело. Волосы звезда убрала назад, в пучок и под ровный пробор.

На кадрах Ксения Мишина с серьезным выражением лица принимает разные позы, в том числе, она присела, широко расставив ноги.

«Нет, не был мой творческий путь легок и прост...

Ранее я часто слышала: она не актриса - она модель... Десятки про**атых кастингов... Литры слез и деструктивных мыслей...», - написала актриса.

Ранее мы писали, что Мишина сообщила, что сейчас активно снимается, но существуют проблемы со здоровьем. Она рассказала, что у нее ужасная аллергия на многие фирмы декоративной косметики для лица, и в том числе для волос, у актрисы непереносимость.

В результате очень трудно приходится ее гримерам, но они относятся с пониманием.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

А еще Politeka писала, что звезда "Крепостной" Ксения Мишина выставила напоказ роскошное декольте

Также Politeka сообщала, что Победительница «Танцев со звездами» Мишина выдала правду об отношениях с Остапчуком.