Победительница «Танців з зірками» Ксения Мишина приятно удивила публику
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.
На новых опубликованных студийных снимках артистка красуется в черном брючном костюме и в лодочках на шпильке. Примечательно, что актриса надела пиджак «оверсайз», вероятно, на голое тело. Волосы артистка убрала назад, в пучок и под ровный пробор.
На кадрах Ксения Мишина с серьезным выражением лица принимает разные позы, в том числе, она присела, широко расставив ноги.
В этот раз, триумфатору последнего сезона «Танців з зірками», захотелось поговорить о важном, личном, «наболевшем»:
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«Нет, не был мой творческий путь лёгок и прост...
Ранее я часто слышала: она не актриса - она модель...
Десятки просратых кастингов... Литры слез и деструктивных мыслей...», - подписала артистка фото и добавила, что не стоит слушать никого кроме себя:
«…Но, никогда и никого не слушайте, кроме СЕБЯ, своей души, своих мечт и желаний! Прите, громите и все вокруг ПОСТЕПЕННО подстроится под Вас и вашу истину...».
Поклонники рассыпались в комплиментах:
«Красавица»
«Очень правильно говорите»
«Огонь»
«Идеальна»
Напомним, ранее всети начали распространяться слухи о якобы романе победительницы «Танців з зірками» с телеведущим Владимиром Остапчуком.
Звездная актриса рассказала журналистам, что она на самом деле думает по поводу всего этого «переполоха»:
«Полная лже-информация, непонятно для чего придуманная. Все это время я нахожусь в Украине и работаю над своими проектами», – заявила актриса журналистам.
Артистка заявила, цитируем, «никаких связей и общения между мной и Владимиром Остапчуком нет».
Напомним, на днях в сети опубликовали комментарии, где пользователи заявляли, что видели Остапчука и Мишину вместе, и будто Владимир целовал актрису в шею.
Так по словам поклонников, Владимир Остапчук неравнодушен к победительнице «Танці з зірками» Ксении Мишиной.
Под фото Кати Осадчей поклонники написали-попросили, чтобы та спросила, что за отношения у победительницы последнего сезона «Танці з зірками» актрисы Ксении Мишиной с Остапчуком. Одна из пользователей отметила, что видела «пару» на ярмарке, другая пользователь написала также на тему:
«Спросите в следующей программе у Остапчука, что он делал с Мишиной в центре Вены в среду! Видели их в одном из магазинов, на входе он поцеловал ее в шею».
Подключились к обсуждению и другие:
«Спрятаться не получается у них». Катя Осадчая ответила первой, кто написал на этот счет, что Остапчук им интервью не дает.
Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы
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