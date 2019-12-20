Брэд Питт провел свое 56-летие только с биологическими детьми

18 декабря голливудскому актеру Брэду Питту исполнилось 56 лет, однако он не планировал устраивать громкого празднования. Его желанием было провести день с семьей, а именно, своими детьми. Но дети, которых усыновила Джоли, настроила детей против отца, поэтому они не захотели его поздравить. Зато, к Питта посетили только его биологические дети: 13-летний Джон (который раньше был дочерью актеров, а сейчас принимает гормональные препараты) и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс.

"Брэд весь день провел в своем доме в Голливуде. Его младшие дети посетили его. Они скромно отпраздновали его 56-летия, потому что времени было совсем мало. Дети пробыли у него пару часов, они вместе пообедали. А потом их забрали охранники обратно домой к Джоли", - сообщил инсайдер изданию Вводную.

Также инсайдеры сообщили, что дети составят компанию отцу и на праздновании Рождества.

"Дети приедут к Брэду домой и проведут с ним весь день. У них есть некоторые традиции, которых они придерживаются: праздничный ужин и обмен подарками. Они слушают музыку и просто весело проводят время. Брэд хочет сделать этот день особенным для детей, ему нравится видеть радость в их глазах. Он пытается подобрать им содержательные подарки и подарки-впечатления. Самое главное - это просто быть вместе и быть одной семьей. Это действительно единственное, чего он хочет", - говорится в издании.

Напомним, знаменитый актер Брэд Питт на встрече с Леонардо Ди Каприо удивил моложавым видом. Питту исполнилось 56 лет, бывший муж Анджелины Джоли сегодня отмечает день рождения.

Но звезде не до праздников. Он с головой окунулся в работу. Накануне вечером Брэда заметили в кинотеатре ArcLight в Лос-Анджелесе. Он присоединился к 45-летнего Леонардо Дикаприо для промо их совместной картины "Однажды в Голливуде".

Питт появился в casual-образе. Он надел рваные джинсы с заплатами, которые в последнее время надевает довольно часто. Актер дополнил свой образ черным джемпером, стеганой курткой оливкового цвета, серыми мокасинами и коричневой фетровой шляпой.

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https://youtu.be/LCnQq0n2-R4