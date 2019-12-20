Такой девушку не видел еще никто!

Популярная украинская исполнительница MARUV засветилась в наряде, не характерном для нее

Как сообщает Politeka, снимок девушка разместила в Instagram.

«Сегодня Мала как пельмешка в Масле», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликовано снимке MARUV позирует в домашнем халате и полотенцем на голове. При этом в руках девушка держит чашку и телефон.

Уточним, что украинцы не смогли высказаться о наряде кумира, поскольку снимок MARUV опубликовала в Stories.

Как сообщалось ранее, скандальная украинская певица MARUV, которая славится своими откровенными танцами и необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами из своего концерта. На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграме звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Инстаграм различными жаркими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.

Звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках. Девушки позировали не только в латексных костюмах, но еще и дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем.

Во время действительно откровенного выступления также видно, что многие из девушек были без белья, тонкие костюмы выгодно при этом подчеркнули их формы.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть