Киевлянка Алена Омович, за которой в Instagram следят свыше миллиона подписчиков, сняла с себя одежду ради рекламы черной икры

Девушка давно прославилась не только своей фигурой, которую создала с пластических хирургов, но и любовью к дорогим и стильным вещам, пишет Politeka.net.

Более того, обладая роскошными формами, она умудряется любую вещь преподнести очень выгодно. Как ни странно, в последнее время модель начала рекламировать еду. Ранее она рекламировала доставку суши и роллов, теперь же опубликовала откровенное фото с банками черной игры.

В этот раз Алена на передний план выставила свою оголенную грудь, которую намазала черной икрой. Также для фото она надела черный парик с челкой, черный чокер на шею, сделала стрелки на глазах и высунула язык, при этом губы также измазав в икру.

Фото получилось очень соблазнительным и пленяющим не только из-за продуманного образа модели, а из-за ракурса, с которого было сделано фото. Так, объектив камеры сфотографировал Омович сверху, при этом в кадр попали все прелести красотки.

В комментариях поклонники блогерки отметили ее фигуру и позу, многие же начали агрессивно выражать мнение по поводу пластического вмешательства.

«Ужас 👎 самая худая кожа и кости, а сиськи огромные», «шикарное фото, хочется слизать её с твоих губ=)❤️», «Люди придумали ложки и вилки, но язык удобнее, я так же тренируюсь, да», «Что за гуманоид ? Разве это красиво?», «Вы больны. Вам нужен психолог...или окулист. Как можно такое с собой делать?», «Какие руки тонкие😍😍», «Искренне жаль вас да поможет вам бог, отписываюсь страшно смотреть уже», – пишут в сети.

Ранее мы рассказывали о том, что Алену Омович за ее бизнес-жилку и выдающиеся формы уже прозвали украинской Ким Кардашьян. И Хотя по количеству подписчиков супруга Канье Уэста пока что очень далеко впереди, киевлянка старается наследовать кумира и умело подогревает интерес публики провокационными снимками и стильными образами.

Мы также писали о том, что девушка выложила в соцсети видеоролик, в котором примерила сразу четыре наряда для новогодней вечеринки и попросила фанатов помочь ей с выбором. Так, красавица предстала в эффектном черном платье с блестками (кстати, большинство голосов за этот наряд), кремово-бежевом платье с открытыми плечами, экстремально коротком платье сочно-серого цвета и брючном костюме, состоящем из брюк-клеш и топа с одним рукавом.

Напомним, украинская Кардашьян сняла с себя все и засветила пышные богатства на камеру: "Можно голову свернуть"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян посветила аппетитными булочками в прозрачном боди.