Скандальная российская певица украинского происхождения Наташа Королева удивила сеть неуместной выходкой

Как сообщает Politeka, кадрами она поделилась в Instagram.

«Мои любимые Юлия Райдлер и Сестры Роуз – мы с вами в пятницу впорхнули ярко!», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах женщины якобы перетягивают канат. При этом Королева выглядит наиболее экстраординарной среди них. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

«Эти убогие женские души не горят красивым пламенем,а тлеют вместе с грязным пиаром», «Наташа конечно очень красивая, но в последнее время стала очень вульгарнее, а в этом возрасте все уже неприлично выдергиваться. Лучше быть умной и тактичной, как Юлия Проскурякова…», «Дурдом», «хабалка», «Поведение Наташи, желает лучшего, взрослая женщина, надо быть тактичной и умной», «Как базарные бабы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российская певица Наташа Королева все активние делиться пикантными снимками, отчаяно пытаясь продемонстрировать свою "хорошую форму". И делает это, как правило, в компании "боевых подруг".

На днях певица опубликовала оригинальный снимок, где она позирует вместе с Надеждой Бабкиной. Лица женщин сияют от счастья. И не удивительно, ведь они находятся в шикарном ресторане. Заведение расположено в городе Сургут (Россия). На фото виден роскошный интерьер ресторана в стиле необарокко, который поражает античным пафосом. Сама Королева в одежде с принтами в виде роз, так певица, вероятно, намекает на то, что она еще не увяла.

Видна еще одна пикантная деталь наряда звезды – красное нижнее белье, Наташа вся как красная роза.

Пописчики активно комментировали фото:

Также Королева не обделила вниманием и другую свою подругу, правда, менее известную чем Бабкина. Наташа нежно называет ее Иннусик.

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