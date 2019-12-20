У Алины Гросу во время концерта с платья выпала грудь

Как сообщает Politeka.net, инцидент произошел во время выступления Гросу на сцене «Музыкальной платформы». Алина Гросу исполняла песню «Vova» во время активного танца. Так. На одном из кадров, которые она опубликовала на своей странице в соцсети, она прикрыла соски сердечками, потому что ее платье без бретелей заметно опустилось ниже их уровня.

«Хочу поблагодарить @kanalukraina, @genaviter_official и всех организаторов «Музыкальной платформы» за прекрасный праздник музыки. Мне очень приятно, что моя песня « #VOVA » получила награду и звание «Лучшая Песня года 2019». Спасибо каждому, кто голосовал, кто поддерживал!!! Спасибо моей команде, спасибо моей семье, спасибо @shurins за такую кайфовую песню!!! Спасибо моим саунд-вдохновителям, воплотителям самых странных, но при этом безумно креативных идей @andrey_ignatchenko_iksiy_music и @iamrunstar !!! Уже планируем новые синглы на 2020 год. Всех с наступающими новогодними праздниками! ❤️ люблю...

P.s. Так выкладывалась..так выкладывалась, что всё вложилось...😱😂😂😂 на последнем фото. 😭😂😂😂», – отметила она в подписи к ряду фото.

В комментариях поклонники украинской звезды отметили ее талант. Также некоторые спросили, как получилось, что выпали прелести из платья.

«Красотка», «От всей души поздравляю с успехом!», «Последнее фото: оу, май😍😂😅», «Пуш ап зло», «Обожаю эту песню!!😍», «Шо, прям сиськи?», «Какие красивые ❤️😍», «Какие Вы красивые 😍 Особенно ты Алиночка 🙀 Шикарный образ🌹 Лучшая👍 Умничка 👏 Спасибо тебе, за твою любовь🙏 Жду новый сингл🤗 И тебя С Наступающими Новогодними праздниками❤️», «Обажаю эту песню🔥🔥🔥🔥👏🎉», – написали в сети.

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