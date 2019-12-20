Известная украинская модель и ведущая шоу «Топ-модель по-украински», Алла Костромичева не перестает удивлять необычными снимками

Звезда опубликовала роскошный снимок на фото восточных ковров и посуды, пишет Рoliteka.net

Украинская знаменитость продемонстрировала шикарную фигуру, распустив волосы. Девушка позировала в хлопковом белом платье без белья и босиком.

"Восточная сказка", - написала Костромичева.

В комментариях поклонники звезды отметили изысканное фото множеством комплиментов.

«Така витончена жіночність. Ви надихаєте...❤️», «Нереально просто🔥🔥🔥», «Какого ты туда залезла?», «Твои фотки лучше, чем фотки участниц на испытаниях», «неперевершена😍», «Восточная сказка зачем ты мне строишь глазки?😁🔥 (с) Блестящие», «Дуже атмосферне фото😍 І Ви Алла,просто неймовірна💣», «Какая красотка», – пишут в сети.

Напомним, что украинская знаменитость продемонстрировала шикарную фигуру. Девушка позировала в макияже с акцентом на красные губы. Стоит отметить, что фото были сделаны на пляже на белоснежном песке.

"Пока девочки позировали в шубах, я позировала без )) вот такая рассветно-закатная ситуация. Благо гроза всех туристов распугала...", - написала Костромичева.

За несколько часов пост звезды собрал более 92 тысяч лайков, а также много комментариев.

"Красавица 😍", "Бомбезные фото", "Просто красавица, 😍 непревзойденная 😍 богиня💕Аллочка вы лучшая топ-модель", "О Боги эти ноги просто космос! 😍", "Шик, шик фигура", "Идеальная фигура", "Вот это ноги😲", "Нереально красиво😍 особенно 2 фото", "Великолепна😍", "Как всегда неотразима✨", "Непревзойденная", "Идеальная❤", "О ноги, ноги! Фантастическая картинка! Шедевр! 👍❤️🤩", "Шикарные фото 🔥😍💜", "Вау Алла очень красивая😍, Просто космос🔮", "Вауууу😻", "Така прекрасна😻", - написали пользователи сети.

Напомним, осенью 33-летняя звезда, вероятно находясь на балконе, сделала откровенный снимок. Так, Костромичева позировала топлес, прикрыв грудь от фотографа. Кроме джинсовых шорт на Костромичевой еще украшения.

Девушка закрыла глаза, ее волосы развеял ветер.

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