Известная украинская исполнительница Оля Полякова засветила лишнее в откровенном наряде, в котором дала концерт

Как сообщает Politeka, снимки она опубликовала в Instagram.

«Сразу две мои песни «Эй, секундочку» и «Лед тронулся» признаны «Песней года 2019» по версии @kanalukraina и «Новогодней музыкальной платформы»А какая ваша песня самая любимая?», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что для выступления Полякова выбрала боди, который эффектно подчеркивает ее формы, а также колготки в сетку. Дополняла образ красивая диадема. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Жаль, Оля не в кокошнике больше», «Господи, вот это вид!», «Божественная красота», «Оля – ты шикарная», «Очень красивая», «красотка», «вот это настоящая королева!», - пишут они.

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Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото.

В этот раз звезда показала себя со своими коллегами и удивила резонансным заявлением. Дело в том, что звезда покинет Украину в январе. Певица намерена посетить США и дать там целую серию концертов.

Так, на странице в Ингстаграм Оля рассказала, чем будет заниматься в январе 2020 года. Певица похвасталась поклонникам, что на этот период у нее запланированы выступления в разных городах США.

“Визы в Америку и Канаду получили!!!! Ура! 7 января - Майами ! 10 января - Торонто! 11 января - Чикаго! 12 января - Нью-Йорк! Жду вас мои любимые!!!”, – отмечает Полякова под постом.

Напомним о том, что Полякова впервые за 15 лет показала своего мужа.

Как сообщала Pоliteka, мокрая Полякова на четвереньках похвасталась пятой точкой перед мужчиной.

Также Politeka писала, что Полякова в халатике случайно засветила аппетитные формы.