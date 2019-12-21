Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантный и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.
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Отметим, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала невероятные кадры.
В этот раз в Инстаграм артистка показала пикантный кадр, на котором позировала со спущенным синим платьем из атласа. Волосы звезда привычно уложила в упругие волны, а на ее лице естественный мягкий макияж.
Отметим, поскольку под постом звезда написала о рекламе косметики, которую активно представляет, поклонники принялись отмечать свою активность в комментариях, но не комментируя вид звезды.
Также Даша представила серию фото, на котором позировала в необычном наряде среди гор Исландии. При этом она отметила, что ее новые фото были ее давней мечтой, она давно хотела побывать там.
«В объективе нового, ооооочень талантливого и душевного режиссера. Ещё долго мне будет сниться... #такаяисландия», – пишет Даша под новым постом.
Поклонники не удержались от комментариев:
«Да, многое зависит от режиссёра, но ты та муза, которая делает кадр шедевром. Очень красивые фото!», «Результат в кадре, а работа 😲😟😨 ЗА.. .Даша ты 🌟🌟🌟🌟🌟», «Кусочек минерала этого, пожалуйста-пожалуцста-пожалуйста!», «Мурашки по коже от этих видов и осознания того, какая вы самоотверженная 🔥❤️», «Повелительница чёрной скалы!», «Невероятные!🔥».
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