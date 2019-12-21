Ради дальнейшего общения с детьми, актер пошел на «беспрецедентные» личные меры, но ситуации это, в итоге, не помогло…

Знаменитый американский актер Брэд Питт очень огорчился в собственный день рождения

Об этом пишет E!News

Дело в том, что дети в день рождения актера, который он праздновал накануне, не приехали поздравить отца. Приемные дети Брэда Питта и Анджелины Джоли отказались даже явиться на день рождения мужчины.

Как известно, Питт общается только с некоторыми своими детьми – Шайло, Ноксом и Вивьен. Приемные же напрочь отказались даже общаться с отцом. Ранее, ради того, чтобы хоть как-то наладить связь с семье, актер, у которого были проблемы с алкоголем, пошел в группу анонимных алкоголиков и, судя по тому, что пишут голливудские таблоиды, смог победить пагубную зависимость:

«Младшие дети приехали к нему в день рождения – побыли вместе пару часов в доме Брэда в Лос-Анджелесе, потом детей забрали телохранители и водитель. Актер очень надеялся всех детей увидеть, но приехали только Шайло, Нокса и Вивьен», — идет речь в сообщении инсайдера.

Как известно, 18 декабря Питту «стукнуло» 56. О его скандальном разводе с Джоли слышали все, по тем же слухам, одной из причин развода стало пристрастие актера к алкоголю – в какую-то из сор, артист ударил несколько раз приемного сына Мэддокса - парень заступался за мать, когда Питт был пьян и пара выясняла отношения.

Известно также, что в следующий раз Брэд увидится только со своими биологическими детьми в канун Рождества. Напомним, отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли продолжались 12 лет, после чего, они развелись с громким скандалом. У них есть, как биологические совместные дети, так и приемные – по слухам, Питт очень любил не только родных, но и старших, приемных. С самым старшим, Мэддоксом, ранее актер много общался и имел доверительные, близкие отношения с парнем, но после инцидента с «побоями», паренек отказывается говорить о Питте напрочь и никаких отношений с актером не поддерживает.

Напомним также, Джоли не перестает радовать своих фанатов – минимум макияжа, небрежная укладка, утонченная, некричащая классика в выборе одежды – такой внешний вид приятно удивил всех почитателей многочисленных талантов и добродетелей мировой знаменитости.

На днях звезда мирового кино была замечена у ресторана «The Eternals» в Лондоне – знаменитость предпочла для вечернего выхода всегда актуальную классику – легкий плащ-беж под пояс, черные брюки и сумку в цвет обуви – бежевые или пудровые лодочки на шпильке.

Знаменитость с небрежной укладкой, но в общем и целом ухоженным видом была замечена с помощницей вечером на улицах британской столицы, рядом на фото папарацции также присутствуют люди – в частности, мужчина крепкого телосложения, не совсем понятно – это охрана Джоли или просто случайный прохожий.

Как бы там ни было, Анджелина Джоли снова и снова радует публику - даже неожиданные вспышки камер не застают оскароносную Энджи врасплох. Звезда прекрасно и естественно выглядит, правда, очень худая, как отмечают многие ее фаны в сети. Вместе с тем, "как можно быть такой фантастической и привлекательной", отзываются поклонники об актрисе.

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".

Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".

Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.