Леся посетила важное мероприятие, во время которого засветилась в оригинальном платье с откровенным вырезом

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

В этот раз знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась перед очередным выступлением, пишет Politeka.

Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.

Как известно, звезда несколько недель отдыхала в Китае, откуда выкладывала яркие фото своих приключений. Сейчас звезда уже вернулась домой и активно демонстрирует отдых уже в Киеве. В этот раз артистка действительно очаровала необычным видом.

Дело в том, что Леся посетила важное мероприятие, во время которого засветилась в оригинальном платье с откровенным вырезом. Наряд с весьма интересным дизайном удивил поклонников не меньше, чем шуточная выходка Леси.

Артистка прямо перед выходом на сцену решила станцевать, однако немного запуталась и едва не упала. В видео, представленном в разделе Стори, слышно, как она просит помощи у коллеги, чтоб та помогла ей встать.

Также Леся показала не только необычный кадр в образе со смелым декольте, но и действительно уникальные и яркие кадры, снятые во время съемок шоу "Ле-маршрутка". Во время шоу Никитюк показала уникальные места Украины, которые стоит узнать и где стоит побывать каждому жителю страны.

«Если меня когда-то спросят: "Что ты сделала для своей страны?", я отвечу: "Я ее показала! И я даже не знаю, оценит ли кто-то старания мои и всей нашей команды. Я знаю, что свое не любят. Почему-то так сложилось! Все всегда хотят зарубежное. Наверное, это желание осталось еще с СССР. "Мама, привези жвачку заграничную, с переснимачкой, чтоб на руку, свитер турецкий... и бананов!". Я бананы попробовала лет в 10! А теперь они под Киевом растут. Так возможно пора полюбить свое?» – написала Никитюк под постом.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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