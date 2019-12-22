Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина продемонстрировала практически ретро образ и анонсировала творческую премьеру

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской артистки.

Так на новом опубликованном фото звезда красуется в темном брючном костюме. Глубокое V-образное декольте, пышная укадка, обувь на каблуке - образ получился стилистическим и даже несколько дерзким:

«Не бойся, осталось 3 дня…», - подписала певица снимок и речь, скорее всего, идет о ее новом клипе.

Кроме того, фан-клуб артистки в сети "не отстает" от публикаций артистки и делает "классические" для Instagram посты - откровенное фото плюс "философская" подпись. И последняя на данный момент в профиле пубикация не стала исключением - на фото девушка лежит на ступеньках в кожаном наряде, который плотно обтягивает ее пышный бюст:

«За наши подозрения мы расплачиваемся тем, что находим то, о чём подозревали», - подписан снимок.

Поклонники очень любят Molly и пишут в ее адрес массу приятных вещей, у артистки не мало и хейтеров - люди считают, что исполнительнице нечего предложить публике, кроме как полуголые фото.

Напомним, экс-солистка группы «Серебро» не перестает радовать поклонников откровенными кадрами.

На новых студийных опубликованных фото артистка неожиданно скромно свои пышные прелести прикрыла - снимки получились весьма эстетичными, "с изюминкой и загадкой".

Волосы артиска убрала назад, плечи обнажила, видна неплохая работа фотретушера, вместе с тем - исполнительница выглядит на снимках очень живенько и стильно.

Фан-клуб российской артистки "вдогонку" опубликовал более откровенные фото в сети, чем описываемые выше. Так на одном из фото певица нежится на песочке в эффектном купальнике. Ее грудь при этом буквально вываливается из пляжного наряда.

Поклонники довольны и пишут, что Ольга "одна из самых горячих звезд".

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.