Украинская певица Тина Кароль и дочь президента Америки Иванка Трамп появились на публике в одинаковых нарядах

На днях певица Тина Кароль опубликовала новое фото в соцсети, на котором предстала в элегантном твидовом костюме от Dolce & Gabbana. Свой аутфит Тина Кароль дополнила коричневыми туфлями-лодочками с серебристым декором, сообщает Сегодня.

Примечательно, что в таком же костюме от Dolce & Gabbana 12 декабря на саммит явилась дочь президента США Иванка Трамп. Единственное отличие – костюм состоял из жакета и брюк, а у Тины – из юбки и жакета. Стоит отметить, что обе знаменитости выглядели элегантно и выгодно подчеркнули свои стройные фигуры.

Примечательно, что в таком же костюме от Dolce & Gabbana 12 декабря на саммит явилась дочь президента США Иванка Трамп. Единственное отличие – костюм состоял из жакета и брюк, а у Тины – из юбки и жакета. Стоит отметить, что обе девушки смотрелись потрясающе в наряде от знаменитого бренда, выгодно подчеркнув свои прелести.

Напомним, что популярная певица Тина Кароль представила новый кадр из стильной и чувственной фотосессии в новом имидже. Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе.

В этот раз певица показала в разделе Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. Одним из стильных снимков, дополненных рекламой новых духов, артистка поделилась также сегодня, выставив напоказ ее яркий макияж, с акцентом на алые губы, а также само тело в пикатной позе.

Кароль решила соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида. В таком наряде - черном платье в пол с глубоким декольте, Тина пришла на презентацию собственных духов.

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