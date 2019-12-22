Таких «нежностей», да еще и с медийной персоной в обнимку, от дочери Потапа никто не ожидал

Дочь известного украинского исполнителя и продюсера Алексея Потапенко Наталья Горовая показала «горячий» кадр в сети

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram девушки.

Так на новом опубликованном снимке девушка, вероятно, поцеловала в губы звездную подопечную своего отца Мишель Андраде. На снимке, опубликованном дочерью репера, девушки сидят в обнимку, Наталья «эпицентр событий» прикрыла рукой:

«А был ли поцелуй?», - подписала дочь Потапа фото.

Обе девушки на снимке закрыли глаза, вероятно, от удовольствия, все происходило, скорее всего, одном из столичных увеселительных заведений. Поклонники обескуражены увиденным:

«Мммммм»

«Я здохла»

«Бллл, коты-заи😍🔥»

«Новая пара😂»

«Уххх😏🔥🔥🔥»

«Ой, вы шо, какие бомбезные😻❤»

Напомним также, один из эфиров Х-Фактора был жарким. Так на этот Настя Каменских раз решила "полюбезничать" со своей не менее известной коллегой Олей Поляковой.

На новых опубликованных Настей Каменских кадрах с так называемых сториз, артистки продемонстрировали милый поцелуй прямо в губы. "Событие" случилось в эфире Х-Фактор накануне.

Обе звезды облачились то ли в латексные, то ли в кожанные алого цвета сценические - яркие и бударажащие соображение - костюмы. Сидя за судейским столиком шоу, они решили на камеру "чмокнуть" друг друга в губы.

Как сообщалось ранее, дочь украинского репера Алексея Потапенко (Потап), Наталья Горовая, поделилась историей от которой кровь стынет в жилах. Девушка разместила в Инстаграм пост с фото, на котором она предстала в темной кофте с принтом. Наталья грустно смотрит в экран ноутбука.

В посте падчерица Потапа рассказала, что каждый день получает много сообщений, многие из которых хорошие, но бывают и те, которые носят противоположный характер.

Неизвестные желают девушке и ее семье смерти, пишут подколы и другие мерзкие сообщения. Наталья просто блокировала этих пользователей, но недавний случай перешел все границы. Как оказалось, неизвестные сделали ролик, в котором Наталья, ее мама и брат вылазят из могил.

"Вы что, думаете это смешно шутить о таком? Да вы малолетки, которые создают миллиард аккаунтов, с которых можете писать такое! Вы не можете написать со своих страниц личных, я уже молчу о том, чтобы это все говорить в лицо", - написала дочь Потапа.

В конце Наталия добавила, что для нее семья - это самое важное в жизни.

"Если вы пишите такое о моей семье - значит вы также относитесь к своим родителям. Очень им сочувствую, что они воспитали такое ДНО", - отметила автор публикации.

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