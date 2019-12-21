Известная украинская певица Гайтана поделилась новым фото с пышной прической

На фото исполнительница стоит у стойки микрофона и закрыла глаза. Вокруг конфетти, а Гайтана демонстрирует свою идеальную фигуру в вечернем платье. Об этом сообщает Politeka.

"Почувствуйте праздник", - написала исполнительница.

Фото успело собрать более сотни лайков за час. Комментарии фанаты написать не успели.

Ранее мы сообщали, что Гайтана еле удержала свою гордость в жарком образе.

Артистка в этот раз надела одежду с большим вырезом. Волосы Гайтана зафиксировала повязкой. Певица не стала смотреть в камеру, а сделала лицо в профиль. Видно, что знаменитость счастлива в данный момент.

Фанаты успели поставить больше сотни лайков на фото. Комментариев под публикацией в этот раз еще не собралось.

Сообщалось, что сочная Гайтана засветила лишнее в глубоком разрезе.

В этот раз исполнительница опубликовала снимок, где примеряла на себя черное платье с глубоким разрезом на ноге до пояса.

"Черный цвет может быть праздничным ?;)", - написала Гайтана под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев к снимку:

"Конечно может", "Думаю, платье черного цвета скорее вечернее, чем праздничное", "Вы красотка".

До этого мы писали, что Гайтана блеснула идеальным телом в черном боди, пикантные кадры.

Украинская певица певица Гайтана опубликовала новый снимок в сети.

Гайтана в последнее время стала все больше публиковать откровенные снимки в сети, в частности с прогулок и спортзала, а также студийные кадры

На новой фотографии Гайтана сидит в темном боди, пиджаке белого цвета, а также колготках или чулках в микро-сеточку. Артистка оперлась о кирпичную стену и подняла руки на уровне груди.

На фото можно заметить, что певица в хорошей физической форме. Фанаты заметили подкачанные деньги, а также природное обаяние певицы.

Напомним, Гайтана показала сочные формы прямо в полете

Также Politeka писала, что Гайтана отбросила стыд и посветила прелестями в коротком платье

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