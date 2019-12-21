На концерте Верки Сердючки в Голландии, по всему видимому, было «жарко»

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.

Так на новых опубликованных профессиональных кадрах в центре событий, разумеется, звезда. Верка Сердючка отожгла в компании своего шоу-балета на концерте в мировой столице «приятных развлечений», месте, где прекрасно живется почти что всем представителям сексуальных меньшинств – фееричном Амстердаме.

Концерт артиста Андрея Данилко, похоже, прошел на ура, зал был переполнен, Верка Сердючка спела свои хиты под аплодисменты тысяч поклонников:

«Thank you Amsterdam! @songfestivalfeest Photos by @nathanreinds @ferdydammanphotography», - подписал артист опубликованные кадры с концерта.

Поклонники, все, как один, пишут всякие приятности в адрес Данилко и настаивают на том, что он великий артист и вся его слава – заслужена:

«Обожаю 🔥🔥🔥😍😘😍😘😍😘😘😍💋💖💋💋»

«Круто🔥»

«Вау!»

«Любовь❤»

«Мы так рады за вас – такая армия поклонников по всему миру!»

Напомним также, Андрей Данилко впервые за продолжительное время записал новую песню.

На Youtube появилась запись новой композиции артиста под названием «Make It Rain Champagne».

После длительного творческого и авторского перерыва – практически 6 лет – танцевальный трек был явлен публике. Публика оказалась благодарной, и уже спустя сутки после публикации, поклонники буквально осыпали исполнителя комплиментами:

«Шикарный хит, сразу тянет подпеть да покружить! Надеюсь узреть богатый клип с голыми самцами под брызгами шампани!!!!! Люблю-обнимаю, спасибо за настроение))))»

«абсолютно новый уровень, браво!!»

«Четкая песня)»

«Легенда вернулась!»

«Господи, как я этого ждала😍😍😍»

Как известно, премьера вне сети состоялась ранее - Верка Сердючка представила песню во время «Вечера премьер с Екатериной Осадчей». Уже тогда публика взорвалась в восторге и дважды во время концерта звала Данилко и его команду с выходом на бис.

Напомним также, звездные участницы НеАнгелов показались в компании Андрея Данилко.

На фото дамы предстали, как это часто у них бывает, все в блестках – откровенные и яркие фото в сценических костюмах пришлись по вкусу многим поклонникам знаменитостей. В частности, на женщинах были декорированные стразами бра и накидки со шлейфами.

На фото также присутствовал «скромный», на этот раз, популярный украинский артист Андрей Данилко, более известный публике, как Верка Сердючка. Артист был весь в темной одежде и кепке.

Знаменитости держались на снимках за руки, обнимались и улыбались. Фото сделано во время очередного эфира Х-Фактора, который состоялся накануне.

Напомним, новый хит Верки Сердючки слили в сеть, устоять невозможно: "Ты что, его украла?"

Как сообщала Politeka, Данилко вместе с мамой Сердючки ошеломили новым фото: «Стоят, как засватанные…»

Также Politeka писала о том, что мама Верки Сердючки устроила переполох в Европе, видео взорвало сеть: «Дурында»