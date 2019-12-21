"Даже не знаю, что было жарче"

Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева покорила поклонников новым стильным образом

Знаменитая украинская модель любит делиться со своими поклонниками новыми снимками. Как сообщает Politeka, на этот раз она поделилась со своими подписчиками кадром, сделанным во время съемок шоу в Турции.

На нем Костромичева позирует в хаммаме – турецкой общественной бане. Модель сидит на белом мраморном полу в коротком черном наряде, полностью обнажающем ее длинные стройные ноги. На плечи Аллы накинута полупрозрачная черная кофта. Образ модели дополняют массивные золотые серьги.

«Как вам наше хаммаское испытание? Там всегда поддерживается температура выше 40 градусов, даже в 5 утра, когда мы начали съемку, так что пришлось попотеть )) в общем, даже не знаю, что было жарче: парилка, само испытание или наши образы», - написала Костромичева в подписи к фото.

Ее поклонники тут же принялись осыпать модель комплиментами.

«Ну богиня же просто! Как такую не любить?», «Ваши образы самые жаркие были на этом испытании», «Всё вместе гремучая смесь», «Где заканчиваются Ваши ноги?», «Вау, вид этих ног может свести с ума», «У меня бы сердечко остановилось», - пишут люди.

Напомним, недавно Костромичева продемонстрировала шикарную фигуру, распустив волосы. Девушка позировала в макияже с акцентом на красные губы.

Стоит отметить, что фото были сделаны на пляже на белоснежном песке.

"Пока девочки позировали в шубах, я позировала без )) вот такая рассветно-закатная ситуация. Благо гроза всех туристов распугала...", - написала Костромичева.

Также мы писали о том, что Костромичева поделилась снимком, на котором она в коротком зеленом топе и в красным брюках сложила губы для поцелуя с топ-моделью Соней Плакидюк.

За девушками открывается красивый вид из гор.

"А у нас с Сонькой случилась любовь! Эти полеты на воздушных шарах такие романтические...", - написала звезда.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" засветила идеальное тело в горячей позе.

Как сообщала Politeka, ведущая "Топ-модель по-украински" заставила краснеть горячими формами.

Также Politeka писала, что ведущая «Топ-модель по-украински» без стеснения позировала топлес.