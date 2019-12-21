Известный украинский исполнитель и супруг Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал интимные детали семейной жизни

Как сообщает Politeka, об этом он заявил в рамках программу Маши Ефросининой «Экзамен».

Так, был интересный вопрос о том, как Дантес встречает жену с гастролей и пытается ли он ее соблазнить.

«Никак. Во-первых, не надо ее трогать. Она же человек. Иначе это будет изнасилование какое-то. Ты же чувствуешь по состоянию, готова ли она сейчас тебе отвечать. Если ты видишь какой-то мимолетный дискомфорт, то не надо продолжать. Нужно прислушиваться к партнеру», - отметил он.

Дантес утверждает, что «Мое желание не должно быть выше ее усталости. Разве что ты можешь сделать ей приятно и тоже получить от этого удовольствие, так можно, и не факт, что надо продолжать».

При этом, подчеркнул певец, когда Дорофеева отдохнула, то пара не прочь поиграть в ролевые игры и поэкспериментировать в постели.

«Я все время ее соблазняю. Это вечная игра. Это же классно, когда ты начинаешь играть в то, что она недотрога. А потом ты еще начинаешь смеяться с этого. Это самое кайфовое», - уточнил он.

До этого мы писали, что солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается в стильном образе . В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, а не в милом и скромном.

В этот раз звезда похвасталась перед поклонниками на своей странице в Инстаграм пикантным кадром. На представленном фото артистка была полураздета и удивила отсутствием нормальной Так, Надя позировала в полупрозрачном черном платье, засветив черное белье и сочную "пятую точку". Отметим, что в руках Дорофеева держала снимок своего коллеги по сцене Позитива (настоящее имя Алексей Завгородний).

Напомним, Дорофеева без штанов засветила лишнее прямо на сцене

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