Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл планируют покинуть Великобританию на Рождество
О том, что герцоги Сассекские не хочет праздновать с королевой Елизаветой ІІ стало известно давно, но теперь появилась информация, куда собирается семья.
Как оказалось, Меган Маркл устала терпеть травлю, которая на нее давно обрушилась. Так, оба будут праздновать Рождество в Канаде, где к ним присоединится мать герцогини, Дория Реглан.
Данные подтвердил представитель супругов. Отмечается, что таким образом пара хочет показать насколько важна Канада для нее и для Содружества. Более подробно о путешествии разглашать не планируется из-за соображений безопасности.
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Напомним, недельный отпуск в ноябре, в частности День благодарения, герцоги Сассекские провели тоже в Канаде, о чем свидетельствовала публикация в Инстаграм.
Ранее мы писали, 74-летний певец Род Стюарт выразил негодование, что Меган и Гарри планируют отпраздновать Рождество вдали от королевы.
По его словам, таким образом пара показала, что не уважает королеву. Стюарт уверен - герцоги могли проявить почтение не к статусу монархини, а к возрасту ведь ей уже 93 года. Как отметил артист, кто знает, сколько Елизавете осталось на этом свете.
Рокер на своем примере рассказал, что бросает все дела и встречает Рождество с родителями, ведь он не знает, сколько они будут вместе в этом мире.
А, что касается, матери Меган, то у герцогов Сассекских впереди много лет, чтобы с ними праздновать.
К мнению Стюарта присоединился телеведущий Пирс Морган, который считает, что принц и бывшая актриса оскорбляют британцев.
Ранее сообщалось, что среди британцев провели опрос, в результате жену принца Гарри, Меган Маркл, признали самой несправедливо раскритикованной.
В первой пятерке "неудачников" также оказались: актер Ант МакПартлин, королева Елизавета II, экоактивистка Грета Тунберг и автор кулинарных книг Алекс Голливуд.
Маркл же получила первое место с голосами 50% опрошенных.
Герцогиню Сассекскую стали критиковать, как только она вышла замуж за принца. Даже получил огласку скандал с отцом герцогини.
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