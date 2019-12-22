Популярная телеведущая и артистка Анфиса Чехова показала роскошные формы в одном купальнике

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

Как известно, на днях она праздновала свой день рождения, в связи с чем, она опубликовала снимок в одном белье во время отдыха за границей.

«Дорогая Анфиса Чехова! С днем рождения! Ты – ураган! Любви и процветания во всех сферах жизни», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на самом снимке Чехова позирует в одном купальнике, выставив напоказ идеальное тело. Однако поклонники ведущей не смогли высказать свое мнение о наряде кумира, поскольку снимок девушка опубликовала в Stories.

Как сообщалось ранее, 42-летняя российская ведущая Анфиса Чехова поразила внешним видом на отдыхе в одной из арабских стран.

Звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом, созданном из разных кусочков отснятого материала отдыха в Омане. Анфиса показала себя такой, какая она есть на самом деле, причем не всегда с макияжем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Оманские приключения... 🐫 🐪 10 фактов об Омане, которые вы хотели знать и не боялись меня спросить", - написала в соцсети Чехова.

По ее словам, Оман числится второй по безопасности страной в мире. На первом месте стоит Финляндия.

"Оманские мужчины сильно отличаются от арабских мужчин из ОАЭ, и Египта. Они не высокомерны и не задирают нос, как дубайские мужчины, не наглые и не приставучие, как египетские. Они скромные, обходительные, дружелюбные и очень хорошо воспитанные", - добавила Чехова в своем посте.

Ведущая призналась, что влюбилась в эту восточную страну.

"В Оман, просто невозможно не влюбиться! Это было одно из лучших Путешествий в моей жизни!", - подытожила знаменитость.

Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд