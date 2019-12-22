СМИ в России развязали скандал между примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и украинской певицей Софией Ротару
Так, стало известно, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в этом году не будет выступать в эфире "Голубого огонька", а ее почетное место займет украинская певица София Ротару.
В статье для "Свободной прессы" журналист Виталий Кориков отметил, что между звездами с советских времен длится противостояние. На этот раз победила Ротару.
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"Интрига последних дней – это съемка украинской певицы в телепередаче "Голубой огонек", на которой Ротару исполнила две своих новых песни. В свою очередь, по словам директора примадонны Елены Чупраковой, Алла Борисовна отказалась принимать участие в съемках", – утверждает журналист на страницах издания.
Он связывает отсутствие Пугачевой на мероприятии со скандалом, который произошел два года назад. Тогда гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту поступила петиция о том, что "Голубой огонек" невозможно больше смотреть.
Слухи о многолетнем противостоянии между легендарными артистками ходят довольно давно. Публика на протяжении десятилетий считает их конкурентками. Пугачевой и Ротару это все так надоело, что в одном из эфиров они неожиданно для всех обнялись и поцеловались, якобы в знак примирения.
"Хотя, наверное, этот дипломатичный пассаж вряд ли о чем-нибудь говорит – скорей всего, это бы лишь яркий жест "на публику", – написал Корюков.
Также ранее сообщалось, что много лет назад режиссер начал съемки фильма "Рецитал", в котором планировал снять примадонну. Однако в первый же день на площадке произошел скандал - Пугачева поссорилась со вторым режиссером. Тогда еще молодая звезда разорвала пальто на пожилой женщине.
После этого группа отказалась работать с Аллой Борисовной. Тогда директор "Мосфильма" решил поменять актрису, пригрозив Стефановичу, что он "останется на улице", если фильма не будет.
После этого Стефанович вместе со сценаристом Бородянским поехал в Ялту, с целью уговорить сниматься Софию Ротару. Последняя отказалась, ведь боялась слухов о том, что она "подсидела" Пугачеву.
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