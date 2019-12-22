СМИ в России развязали скандал между примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и украинской певицей Софией Ротару

Так, стало известно, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в этом году не будет выступать в эфире "Голубого огонька", а ее почетное место займет украинская певица София Ротару.

В статье для "Свободной прессы" журналист Виталий Кориков отметил, что между звездами с советских времен длится противостояние. На этот раз победила Ротару.

"Интрига последних дней – это съемка украинской певицы в телепередаче "Голубой огонек", на которой Ротару исполнила две своих новых песни. В свою очередь, по словам директора примадонны Елены Чупраковой, Алла Борисовна отказалась принимать участие в съемках", – утверждает журналист на страницах издания.