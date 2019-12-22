Ирина Сопонару из студии «Квартал 95» засветилась в окружении мужа певицы Нади Дорфеевой, с которым провела время

Как сообщает Politeka, снимок она опубликовала в Instagram.

«Вот такой дуэт, как вам? Отбомбили с Владимиром Дантесом ивент и это было прекрасно. А за мое прекрасное лицо отдельное спасибо. В этот вечер я была дивой», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Сопонару позирует вместе с Владимиром Дантесом. Это вызвало неординарные комментарии со стороны пользователей.

«Интересно зачем Дантес одел платье», «Ира, куда грудь делась?», «А Володя кому-то нужен?», «Вова тоже молодец!», «очень классные», «каждый день с другим», «не показывайте это фото Наде», «такие себе Алики», «шикарный дуэт», «Надя будет ревновать», «кого там ревновать? Вот этот куст кудрявый на ножках.? Это у Дорофеевой одной вкус такой, наверное», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинский исполнитель и супруг Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал интимные детали семейной жизни. Об этом он заявил в рамках программу Маши Ефросининой «Экзамен».

Так, был интересный вопрос о том, как Дантес встречает жену с гастролей и пытается ли он ее соблазнить.

«Никак. Во-первых, не надо ее трогать. Она же человек. Иначе это будет изнасилование какое-то. Ты же чувствуешь по состоянию, готова ли она сейчас тебе отвечать. Если ты видишь какой-то мимолетный дискомфорт, то не надо продолжать. Нужно прислушиваться к партнеру», - отметил он.

Дантес утверждает, что «Мое желание не должно быть выше ее усталости. Разве что ты можешь сделать ей приятно и тоже получить от этого удовольствие, так можно, и не факт, что надо продолжать».

При этом, подчеркнул певец, когда Дорофеева отдохнула, то пара не прочь поиграть в ролевые игры и поэкспериментировать в постели.

«Я все время ее соблазняю. Это вечная игра. Это же классно, когда ты начинаешь играть в то, что она недотрога. А потом ты еще начинаешь смеяться с этого. Это самое кайфовое», - уточнил он.

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