Известная российская актриса Кристина Асмус показалась в новом пикантном наряде и нарвалась на критику
Как сообщает Politeka, снимок она опубликовала в Instagram.
Так, актриса позирует в элегантном наряде в квадратик, игриво заглядывая в камеру. При этом девушка рассказала о выходе режиссерской версии скандального фильма «Текст», из-за которого она оказалась в центре настоящего скандала.
Однако поклонники девушки обратили внимание на чрезмерную худобу кумира, о чем говорят комментарии под постом.
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«Кристина, хватит худеть!», «капец как похудели», «боже, что это. Почему такая худая?», «Показалось», «Исхудала Кристи», «Хорош худеть, Кристина! Ты и так прекрасна!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, несмотря на непростой и, благо для артистки Кристины Асмус, не такой уж и продолжительный период "травли" в сети, она сумела оправиться и понемногу приходит в себя после всей этой шумихи.
Но бесследно переживания знаменитости не прошли - Кристина, как мы писали ранее, заметно исхудала. В след за ней, постройнел и ее знаменитый супруг Гарик Харламов.
Так на премьере своего фильма "Эдуард Суровый" показался в весьма неожиданном виде, если точнее - комик заметно похудел и с прежними своими объемами сейчас вообще не сравнится. На новом фото жены юмориста и о она, и он позируют в бодром расположении духа, девушка улыбается. На актрисе темные ботфорты и костюм, низ которого весьма короткий, Гарик также был в пиджаке, и джинсах.
На фото отчетливо видно, что "пивной" животик юмориста бесследно испарился, он действительно похудел и стал выглядеть лучше прежнего.
Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».
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