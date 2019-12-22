Украинский актер и певец DZIDZIO рассказал, на что потратил свой первый миллион



По его словам, деньги нужно вкладывать, и избегать необдуманных трат.

Певец рассказал, что вложил свой второй миллион на съемки фильма - "DZIDZIO Первый раз".



"Я крупных покупок не делал, я всегда не выкладывал деньги, а вкладывал! Я считаю, что это правильно, потому что сейчас в Украине еще надо сеять, а жать будем позже!" - поделился артист.

Также певец признался, несмотря на шутливое и каламбурное исполнение, в глубине души он серьезный и патриотический.

Кроме того, он прокомментировал идею записать Гимн в моем исполнении вместе с молодежным симфоническим оркестром.

"Нам нужны новые достижения, и мне кажется, что для них время пришло", - заключил он.

Ранее, Михаил Хома (DZIDZIO) опубликовал в Instagram собственное архивное фото в костюме на фоне елки.

Не забыл певец и ввести в исторический контекст того времени, когда было сделано это необычное фото. Немного с иронией и в стиле Дзидзьо.

На маленьком Мише черный костюм с черной бабочкой, а за ним видно девочек, которые с восторгом смотрят на будущую звезду.

Отметим, что фото было сделано в начале девяностых.

В комментарях подписчики Фоме отметили, что он в детстве был очень красивым блондином.

«Какой красивый блондик))», «Такой красивый», «Но хороший», «Харизматичный от природы!», «А там, на фото позади Сара?))», «Здесь вам где-то 12 лет», «Маленький художник», «Ты что, без бороды тогда пел?», – писали в сети.

Напомним, что DZIDZIO поделился, как будет готовиться к появлению ребенка

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