Украинский актер и певец DZIDZIO рассказал, на что потратил свой первый миллион
По его словам, деньги нужно вкладывать, и избегать необдуманных трат.
Певец рассказал, что вложил свой второй миллион на съемки фильма - "DZIDZIO Первый раз".
"Я крупных покупок не делал, я всегда не выкладывал деньги, а вкладывал! Я считаю, что это правильно, потому что сейчас в Украине еще надо сеять, а жать будем позже!" - поделился артист.
Также певец признался, несмотря на шутливое и каламбурное исполнение, в глубине души он серьезный и патриотический.
Кроме того, он прокомментировал идею записать Гимн в моем исполнении вместе с молодежным симфоническим оркестром.
Каменских показала все свои прелести в прозрачном наряде, Потап не сдержался: "Шальная девочка"
Горячая Тодоренко засветила лишнее в майке без белья: "Божечки, какая..."
Королева поразила вульгарной выходкой, камеры все сняли: "Зачем же в рот пихать?"
Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы: "Здесь грудь нужна!"
"Нам нужны новые достижения, и мне кажется, что для них время пришло", - заключил он.
Ранее, Михаил Хома (DZIDZIO) опубликовал в Instagram собственное архивное фото в костюме на фоне елки.
Не забыл певец и ввести в исторический контекст того времени, когда было сделано это необычное фото. Немного с иронией и в стиле Дзидзьо.
На маленьком Мише черный костюм с черной бабочкой, а за ним видно девочек, которые с восторгом смотрят на будущую звезду.
Отметим, что фото было сделано в начале девяностых.
В комментарях подписчики Фоме отметили, что он в детстве был очень красивым блондином.
«Какой красивый блондик))», «Такой красивый», «Но хороший», «Харизматичный от природы!», «А там, на фото позади Сара?))», «Здесь вам где-то 12 лет», «Маленький художник», «Ты что, без бороды тогда пел?», – писали в сети.
Напомним, что DZIDZIO поделился, как будет готовиться к появлению ребенка
Как сообщала Politeka, избиение DZIDZIO: история получила неожиданное продолжение
Также Politeka рассказывала, что Дзидзьо сделал признание о нападении