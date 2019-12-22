Экс-участница группы NIKITA Даша Астафьева доказала, что она одна из самых красивых звезд украинского шоу-бизнесса

Как сообщает Politeka.net, Астафьева привыкла раздеваться на камеру и кружить голову поклонникам. Ее фотосеты приносят фанам артистки настоящее эстетическое наслаждение, ведь звезда умеет держаться кадре независимо от того, есть на ней что-то из одежды, или нет.

Каждый такой снимок получает множество комментариев от пользователей сети. Они восхищаются ее фигурой и лицом.

На этот раз на ее странице в Instagram-Stories появился снимок на котором певица показала прелести своей идеальной фигуры.

Она позирует в черном платье в паетки, которое не скрывает ее идеальных форм, а наоборот подчеркивает соблазнительные выпуклости. Наряд с глубоким вырезом с окантовкой на лифе и талии идеально подчеркнуло красоту Астафьевой.

Макияж выполнен с акцентом на губы с помадой ярко-красного глубокого оттенка – трендом сезона и неоспоримой классикой. Комментаторы к сожалению не имеют возможности оставить свои комплименты, но все еще могут полюбоваться неземной красотой певицы.

Также ранее сообщалось, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала невероятные кадры.

В этот раз в Инстаграм артистка показала пикантный кадр, на котором позировала со спущенным синим платьем из атласа. Волосы звезда привычно уложила в упругие волны, а на ее лице естественный мягкий макияж.

Отметим, поскольку под постом звезда написала о рекламе косметики, которую активно представляет, поклонники принялись отмечать свою активность в комментариях, но не комментируя вид звезды.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро.

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь.

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.