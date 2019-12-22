Максим Галкин поразил публику «старой-новой» подборкой эффектных кадров

Точнее сказать, не сколько эффектны кадры, как сам Галкин – на фото он молод, даже, скорее, еще совсем юный, позировал на отдыхе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram нынешнего супруга примадонны российской и постсоветской эстрады Аллы Пугачевой.

Так на новых опубликованных кадрах, комик красуется полуголым – в плавках, местами – шортах и рубахе. Фото, более, чем 20-летней давности, произвели «фурор» в сети:

Перебирал старые фотки: подборочка из серии «22 года и 22 кг назад» В новом году решил вернуться в состояние «дрыщ» 😆 Перебирал не просто так: на неделе вас ждёт сюрприз - улётная документалка с откровенными ответами на все вопросы от... Следите за лентой!», - подписал артист подборку фото.

Поклонники нахваливают артиста, пишут, отвечая на вопрос, что худеть ему совершенно не надо:

«Ничего себе)))»

«Худеть не надо, в самом соку Максим»

«Красавец»

«Классный!»

Напомним также, ранее косметолог решил раскрыть секрет молодости Аллы Пугачевой. Так, по его словам, примадонна, вероятно, "зашила" имплант себе в подбородок, дабы сделать его более круглым.

Также, артистка сделала уколы ботокса в губы, чтобы моделировать их форму. Возможно, звезда вставила филлеры в области губ.

Кроме того, специалисты думают, что певица сделала себе ультразвуковой лифтинг лица.

Ранее мы писали, что врач и подруга примадонны, Алина Редель, рассказала, что звезда перестала есть соленое и сладкое. Как отметила специалист, раз в неделю артистка делает разгрузочный день.

Другой диетолог, Надя Шарк, предполагает, что Пугачева не ест продукты с солью.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал: "в таких образах..."

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