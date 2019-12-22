Певица напомнила всем, что скоро Новый год

Бывшая солистка известной группы ВИА-Гра Миша Романова показала милое фото, сделанное в центре Киева

Об этом сообщает Politeka, со ссылкой на Instagram артистки.

На кадрах девушка позирует на Софиевской площади. В руках она держит стаканчик кофе. В подписи к фото, она поинтересовалась у своих подписчиков, какой бы они хотели получить подарок на новогодние праздники.

«Новый год уже совсем близко🙈Мой самый любимый праздник. Вся эта мишура, суета, елочный запах, новогодние мелодии из каждого магазина и кафе😌 Какой подарок хотите увидеть под ёлочкой?», - написала Романова.

Фанаты восхитились новым снимком и тут же отреагировали на него лайками и комментариями. Всего за несколько часов публикация набрала больше 10 тысяч отметок «мне нравится».

«Вас бы под ёлочкой увидеть, вот это подарок!», "Вот это мечта", «Какой подарок?) новый сингл от Вас)) на тему нового года))) в образе миссис снегурочки в клипе))», «Красотка», «Милашечка такая», Билетик на концерт», - отреагировали люди.

Ранее мы писали, что бывшая участница группы ВИА Гра Миша Романова явилась публике в потрясающем вечернем наряде. Женщина блистала на сцене во время своего, вероятно, сольного выступления.

Миша Романова на сей раз показала сценический номер с парнями в вечерних костюмах, сама артистка при этом – сверкнула пышной грудью при откровенном декольте шикарного платья цвета бордо.

Певице уложили волосы волной, образ завершил яркий макияж. Так вся вышеупомянутая «компания» активно носилась по сцене и демонстрировала как вокал, так и всяческие откровенные па и позы при исполнении сценического номера.

Миша Романова анонсировала свое появление на украинском ТВ и призналась, что в новогоднем концерте она появится в роли звезды из кино.

Поклонники очень довольны – пишут варианты, кого же воплотила певица и нахваливают ее за красоту и выдающиеся формы.

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