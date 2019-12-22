Знаменитая британка – экс-ангел Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала себя во всей красе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости. Так на новых опубликованных кадрах манекенщица предстала перед публикой в зеленоватого оттенка бра и «низе» бельевого комплекта. Белье, декорированное кружевами прекрасно село на стройной фигуре модели.

Невеста известного актера Джейсона Стетхэма, как известно, не так давно стала мамой – у них с героем боевиков Стетхэмом есть сын, но похоже, что на фигуре артистки беременность никак негативно не отразилась. Модель продолжает радовать откровенными и личными кадрами в сети, будучи в отменной физической форме.

Поклонники очень любят Рози и пишут в ее адрес массу комплиментов:

«Ух, как же горячо»

«Сладкая»

«Красиво»

«Вы просто прекрасны, очень красиво»

Лицо британки насколько узнаваемо и обожаемо многими в мире, что ее публикации в соцсетях набирают тысячи и тысячи «лайков» в считанные минуты. Визитной карточкой экс-ангела Victoria’s Secret в модном мире стало именно ее лицо – пухлые губы, аккуратный носик и узковатые голубые глаза.

Ранее мы сообщали, самый успешный ангел Victoria's Secret, 38-летняя модель Адриана Лима, похвасталась новым снимком в соцсетях. Она предстала в черном купальнике, лежа возле моря. Девушка кокетливо придерживала волосы, которые развевал ветер.

Фото собрало свыше полмиллиона лайков и тысячи восторженных комментариев. Всего же на страницу «ангела» подписаны свыше 12 миллионов человек.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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