Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, пишет Politeka.

В этот раз певица показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в темном спортивном луке – на ней черный костюм с белой футболкой, кепкой и кроссовками, а в руках держит стакан с любимым напитком.

Волосы звезды распущены, а на лице легкий макияж. Надя сидит на корточках на асфальте, а за спиной виднеется стена с надписью: "Господи, ну кто такая Надя Дорофеева".

"Подвожу результаты 2019-го", – пишет Надя под постом, удивив поклонников.

Пользователи сети написали множество комментариев в адрес звезды и принялись обсуждать ее.

Также на фан-странице звезды появился яркий праздничный кадр. Довольная Надя вместе с мамой и коллегами посетила модную вечеринку. Отметим, что на фото артистка позировала вместе с супругой Позитива – Анной Андрийчук-Завгородней, экс-женой Потапа – Ириной Горовой, а также её дочерью. Также на фото присутствовали и другие знаменитости. При этом Насти Каменских на снимке нет.

Отметим, еще звезда поразила сеть жарким фото, на котором она позирует в образе подарка. Певица похвасталась новогодним образом в специальной локации, которую дополняют огромные елочные игрушки.

Сама звезда позировала в алом мини-наряде, на талии которого широкая лента, переходящая в большой бант на спине. Волосы уложены в аккуратные локоны. Дополнили образ белые праздничные босоножки.

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