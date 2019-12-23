49-летняя топ-модель Наоми Кэмпбелл примерила необычный образ

Снимок знаменитость обнародовала на своей странице в Instagram, пишет Рoliteka.net

Черная пантера очевидно решила сменить образ на розовую пантеру.

На фотографии супермодель позирует в розовом парике и больших солнцезащитных очках. При это губы Наоми Кэмпбелл накрасила также ярко-розовой помадой.

Неизвестно, какой реакции она ожидала от своих поклонников, однако люди с восторгом отреагировали на необычное фото знаменитости. "Вы еще красивее", "Великолепна", "Выглядите изумительно", "Богиня! И красивая, и умная", – написали поклонники Наоми Кэмпбелл.

Ранее мы рассказывали о том, что российский миллиардер Владислав Доронин выставил на продажу дом Capital Hill Residence в Барвихе, построенный для Наоми Кэмпбелл. Это – единственный в мире жилой дом, спроектированный легендарной британкой Захой Хадид.

На строительство дома ушло 140 миллионов долларов. Он расположен в лесу недалеко от Рублево-Успенского шоссе, на территории поселка Барвиха. Его дизайн уникален, потому что сверху особняк похож на космический корабль и выполнен из экологических материалов.

За него просят 150 миллионов долларов, хотя в текущих экономических условиях риэлторы называют такую цену «нереальной».

Также мы сообщали, что Наоми Кэмпбел посетила церемонию The Fashion Awards 2019 в лондонском Альберт-холле.

Для мероприятия, которое называют «модным Оскаром», красотка выбрала прозрачное платье с вышивкой, украшенное стразами. Черный прозрачный наряд подчеркнул изгибы фигуры модели, а самые пикантные части тела закрыла вышивка, украшенная камнями, однако она не скрыли того, что под платье Наоми не одела бюстгальтер.

Напомним, известная модель взбудоражила всех голым фото.

Как ранее сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье поразила откровенным видом: кадры, от которых захватывает дух

Также Politeka информировала, что известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах.