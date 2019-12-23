Известный российский продюсер Бари Алибасов намерен жениться на украинской певице Софии Ротару

Об этом пишут российские СМИ.

По словам концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, таким образом Алибасов решил приковать внимание к своей персоне на фоне скандала с возвращением певицы.

Сергей Лавров утверждает, что предложение было сделано, когда София Ротару оказалась на пике своей популярности на фоне возвращения в Россию.

Алибасов сам позвонил директору Софии Ротару и попросила его передать Софии Михайловне, что он не против узаконить с ней отношения. Якобы он настолько любит украинскую артистку, чтобы готов разорвать узы брака с Шукшиной.

В тоже время Лавров попытался остудить пыл знаменитого пенсионера.

"Я говорю: "Бари Каримович, страна еще не отошла от "Крота". Давайте не будем ее шокировать".

Версия же самой Софии Михайловны и отношение к заявлению Бари Алибасова пока неизвестны.

Ранее мы писали, пострадавший от «Крота» российский продюсер Бари Алибасов решил назвать имя виновника ЧП.

Так, во время заседания суда, Бари Алибасов заявил, что бутылку на подоконник поставил музыкант группы «На-На» Владимир Политов.

«Когда вы открыли бутылку, запах какой-то почувствовал?», — поинтересовался прокурор.

В ответ на это Алибасов заявил, сразу выпил жидкость из бутылки.

«Нет, я открыл, сразу выпил. Я даже не пустил его в желудок. У меня во рту сразу произошел взрыв. Но его действие совершенно страшное. У меня до сих пор не работает желудок, пищевод, постоянно заложен нос. Я каждый день хожу в клинику»,- отметил он.

Напомним, всплыла правда, почему София Ротару возвращается в Россию.

Также Politeka сообщала, что София Ротару после долгой паузы возвращается в Россию.

А еще Politeka писала, Софию Ротару жестко заклевали в России, концерт под угрозой: подробности скандала.