Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко похвасталась аппетитными формами
Как сообщает Politeka, снимок она опубликовала в Instagram.
«И как я в 17 была таким дрыщем? С полной уверенностью, что я пышная», - говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в одном белье в очках, выставив напоказ идеальные формы. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение – кадры певица разместила в Stories.
Как сообщалось ранее, бывшая участница группы "Nikita", Анастасия Кумейко (Dj Nana), поразила фото, которое она разместила в Инстаграм
Больной раком Заворотнюк не суждено встретить Новый год с семьей: врачи вынесли вердикт
Лорак похвасталась развлечениями в Турции, оценили не все: "Приятного мало"
Каменских похвасталась своей гордостью в прозрачной одежде: "Встают даже...", сочные кадры
Каменских показала все свои прелести в прозрачном наряде, Потап не сдержался: "Шальная девочка"
Украинская артистка предстала в облегающем спортивном костюме во время соотвествующих занятий. Образ девушки завершают простая прическа в виде высокого пучка и различные аксессуары.
Звезда продемонстировала удивительную растяжку, стоя закинув ногу за спину. Артистка выгнулась, удерживая конечность руками. Так и хочется сказать: "Ого, какая способность!".
"До НГ вот столько дней.... даже не собираюсь начинать что-то «успеть сделать» 🧘🏻♀️", - написала Анастасия.
Почти за 25 минут пост собрал более 400 лайков.
Ранее мы писали, что бывшая участница группы "Nikita" предстала в прозрачном платье телесного оттенка. Наряд идеально подчеркнул изгибы звезды.
Экс-Nikita томно опустила глаза, приложив руку к бедру. В посте звезда процитировала песню группы "Сплин". Публикация артистки собрала массу комментариев. Пользователи сети восхитились фигурой звезды.
Напомним, DJ NANA, показала новый жаркий образ. Настя позировала в латексном костюме и фуражке с козырьком. Она присела на колени и раздвинула ноги. На фото можно заметить нижнее белье, которое Кумейко засветила.
Напомним, развратная экс-Nikita выставила напоказ пышные прелести
А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita без одежды выставила напоказ пышные прелести
А еще Politeka писала, что роскошная экс-Nikita шокировала пикантной выходкой на камеру