Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко похвасталась аппетитными формами

Как сообщает Politeka, снимок она опубликовала в Instagram.

«И как я в 17 была таким дрыщем? С полной уверенностью, что я пышная», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в одном белье в очках, выставив напоказ идеальные формы. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение – кадры певица разместила в Stories.

Как сообщалось ранее, бывшая участница группы "Nikita", Анастасия Кумейко (Dj Nana), поразила фото, которое она разместила в Инстаграм

Украинская артистка предстала в облегающем спортивном костюме во время соотвествующих занятий. Образ девушки завершают простая прическа в виде высокого пучка и различные аксессуары.

Звезда продемонстировала удивительную растяжку, стоя закинув ногу за спину. Артистка выгнулась, удерживая конечность руками. Так и хочется сказать: "Ого, какая способность!".

"До НГ вот столько дней.... даже не собираюсь начинать что-то «успеть сделать» 🧘🏻‍♀️", - написала Анастасия.

Почти за 25 минут пост собрал более 400 лайков.

Ранее мы писали, что бывшая участница группы "Nikita" предстала в прозрачном платье телесного оттенка. Наряд идеально подчеркнул изгибы звезды.

Экс-Nikita томно опустила глаза, приложив руку к бедру. В посте звезда процитировала песню группы "Сплин". Публикация артистки собрала массу комментариев. Пользователи сети восхитились фигурой звезды.

Напомним, DJ NANA, показала новый жаркий образ. Настя позировала в латексном костюме и фуражке с козырьком. Она присела на колени и раздвинула ноги. На фото можно заметить нижнее белье, которое Кумейко засветила.

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